Η κούρσα των Εmmy 2019 : Η μάχη των μίνι σειρών, τα στοιχήματα, τα φαβορί

Τα στοιχήματα έχουν αρχίσει να πέφτουν εδώ και καιρό. Και όλα δείχνουν πως θα είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερα αγωνιώδης η απονομή των Βραβείων Emmy 2019, επειδή εφέτος παρατηρείται συνωστισμός σημαντικών παραγωγών. Η διεθνής τηλεόραση και οι διαδικτυακές πλατφόρμες ψυχαγωγίας τους τελευταίους μήνες μάς χάρισαν δεκάδες υψηλού επιπέδου σίριαλ, δραματικά και κωμικά, πιθανώς περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Στα οποία συμμετέχουν μερικοί από τους καλύτερους ηθοποιούς της σύγχρονης σκηνής, από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, την Τζέσικα Λανγκ και τη Βαϊόλα Ντέιβις έως την Ολίβια Κόλμαν, την Κριστίν Σκοτ Τόμας, τον Μπενίσιο ντελ Τόρο. Λίγο πριν από την τελετή της απονομής, που θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στο Microsoft Theater του Λος Αντζελες, θυμόμαστε ποιοι σταρ συμμετέχουν στην «κούρσα» και ποιες σειρές διαγωνίζονται για τα μεγάλα βραβεία. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας προγνωστικά.

Το βαρύ πυροβολικό

Εάν έπρεπε να διαλέξουμε μία μόνο επιτυχία για τη χρονιά που πέρασε, αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν το «Chernobyl». Η μίνι σειρά του HBO, που χρησιμοποίησε τη μυθοπλασία για να μιλήσει με τόλμη για το πυρηνικό δυστύχημα που συνέβη το 1986, ενθουσίασε το διεθνές κοινό, για να αποσπάσει ένα εντυπωσιακό 9,5 (με άριστα το 10) στην ιστοσελίδα αξιολόγησης των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών IMDb. Ο Τζάρεντ Χάρις στον ρόλο του σοβιετικού επιστήμονα Βαλέρι Λεγκάσοφ, ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στον ρόλο του πολιτικού Μπόρις Σκέρμπινα και η Εμιλι Γουάτσον στον (φανταστικό) ρόλο μιας επιστήμονος από το Μινσκ που πρώτη αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καταστροφής, δίνουν εντυπωσιακές ερμηνείες. Ο σουηδός σκηνοθέτης Γιόχαν Ρενκ με πλάνα υψηλής εικαστικότητας μετατρέπει τη φρίκη σε ποίηση. Ομως, όσο και αν το «Chernobyl» προβάλλει για πολλούς ως απόλυτο φαβορί για τη νίκη στην κατηγορία Καλύτερη Μίνι Σειρά, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Γιατί υποψήφιο για βραβείο είναι και το επίσης συγκλονιστικό «When They See Us» της Αβα ντι Βερνέ που αναφέρεται σε μια πραγματική υπόθεση κακοδικίας με θύματα πέντε εφήβους (έναν Λατίνο και τέσσερις Αφροαμερικανούς) και «ενορχηστρωτή» της (και) τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική της δεκαετίας του ’80. Αυτό είναι το δεύτερο «βαρύ πυροβολικό» της εφετινής διοργάνωσης, χωρίς όμως να αποκλείονται οι εκπλήξεις, καθώς στην ίδια κατηγορία συνυποψήφιες για βράβευση είναι τρεις ακόμα σειρές που άρεσαν: το «Fosse/Verdon» του FX αφορά την ταραχώδη σχέση των σταρ του Μπρόντγουεϊ Μπομπ Φόσε και Γκουέν Βέρντον, το «Sharp Objects» του HBO είναι η μεταφορά στην τηλεόραση ενός πολυδιαβασμένου μυθιστορήματος-θρίλερ («Αιχμηρά αντικείμενα» της Τζίλιαν Φλιν, εκδόσεις Μεταίχμιο) και το «Escape at Dannemora» του Showtime με τον Μπενίσιο ντελ Τόρο, τον Πολ Ντέινο και την Πατρίσια Αρκέτ βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία απόδρασης από αμερικανικές φυλακές υψίστης ασφαλείας. Μεγάλος ανταγωνισμός, άφθονο σασπένς.

Ο «νικητής» των υποψηφιοτήτων

Ακόμα και αν ο τελευταίος κύκλος του δεν ενθουσίασε όλους τους θαυμαστές του, το «Game of Τhrones» του HBO αναδεικνύεται με έναν τρόπο σε ιδιότυπο νικητή της εφετινής διοργάνωσης αποσπώντας 32 υποψηφιότητες για βραβεία, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ο κύκλος επεισοδίων μιας σειράς. Μεταξύ άλλων το βρίσκουμε υποψήφιο στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Σειρά, Α’ Ανδρικός Ρόλος (Κιτ Χάρινγκτον), Β’ Ανδρικός Ρόλος (Αλφι Αλεν, Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου και Πίτερ Ντίνκλατζ), Α’ Γυναικείος Ρόλος (Εμίλια Κλαρκ) και Β’ Γυναικείος Ρόλος (Λένα Χίντι, Γκουέντολιν Κρίστι, Μέισι Γουίλιαμς και Σόφι Τέρνερ). Υποψήφια για την εμφάνισή της στη σειρά, στην κατηγορία Guest Γυναίκα Ηθοποιός σε Δράμα, είναι η Καρίς βαν Χούτεν.

Για γέλια και για κλάματα

Κατά τα άλλα, συνυποψήφιες του «Game of Τhrones» στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Σειρά είναι τα «Bodyguard» (Netflix), «Better Call Saul» (AMC), «This Is Us» (NBC), «Pose» (FX), «Ozark» (Netflix), «Succesion» (HBO) και «Killing Eve» (BBC One και BBC America). Στην κατηγορία Καλύτερη Κωμική Σειρά βρίσκουμε τα «Fleabag» (Amazon Prime), «Barry» (HBO), «The Good Place» (NBC), «Russian Doll» (Netflix), «The Marvelous Mrs Maisel» (Amazon Prime), «Schitt’s Creek» (Pop) και «Veep» (HBO). Οποιος παρακολουθεί τα της διεθνούς τηλεοράσεως – Διαδικτύου εύκολα διαπιστώνει πως και εδώ ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος, καθώς το επίπεδο των συμμετοχών είναι υψηλό.

Η μάχη των ηθοποιών

Τις πολύ καλές σειρές, εκτός από τους παραγωγούς με όραμα και άφθονο χρήμα και τους σκηνοθέτες, τις κάνουν βεβαίως και οι καλοί ηθοποιοί. Εκτός από τους προαναφερόμενους σταρ του «Game of Τhrones», υποψήφιοι για βράβευση είναι οι Τζέισον Μπέιτμαν («Ozark»), Μίλο Βεντιμίλια και Στέρλινγκ Μπράουν («This Is Us»), Μπομπ Οντενκερκ («Better Call Saul»)και Μπίλι Πόρτερ («Pose») για Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά και οι Τζόντι Κόμερ («Killing Eve»),Βαϊόλα Ντέιβις («How to Get Away With Murder»), Λόρα Λίνεϊ («Ozark»), Σάντρα Ο («Killing Eve»), Ρόμπιν Ράιτ («House of Cards») και Μάντι Μουρ («This Is Us») για Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Δραματική Σειρά. Στην κωμωδία, για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο θα διαγωνιστούν οι Μπιλ Χέιντερ («Barry»), Ντον Τσιντλ («Black Monday»), Μάικλ Ντάγκλας («The Kominsky Method»), Aντονι Aντερσον («Βlack-ish»), Γιουτζίν Λέβι («Schitt’s Creek») και Τεντ Ντάνσον («The Good Place») και για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο οι Τζούλια Λούις-Ντρέιφους («Veep»), Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ («Fleabag»), Κριστίνα Απλγκέιτ («Dead to Me»), Ρέιτσελ Μπροσνάχαν («The Marvelous Mrs. Maisel»), Νατάσα Λιόν («Russian Doll») και Κάθριν Ο’Χάρα («Schitt’s Creek»). Στις υποψηφιότητες για Β’ ρόλους, guest εμφανίσεις και εμφανίσεις σε μίνι σειρές και τηλεταινίες, μεταξύ άλλων, βρίσκουμε τη Φιόνα Σο («Killing Eve»), την Τζέσικα Λανγκ («American Horror Story: Apocalypse»), την Ολίβια Κόλμαν και την Κριστίν Σκοτ Τόμας («Fleabag»), τον Μπενίσιο ντελ Τόρο («Escape at Dannemora»), τον Χιου Γκραντ («A Very English scandal»), την Πατρίτσια Αρκέτ (για το «The Αct» και το «Escape at Dannemora») και τους Εμα Τόμσον, Ματ Ντέιμον και Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το «Saturday Night Live». Και κάπως έτσι, χρόνο με τον χρόνο, τα βραβεία της τηλεόρασης τείνουν να μαζεύουν περισσότερα ονόματα από τα λαμπερότερα (κάποτε) Οσκαρ του κινηματογράφου. Ισως τελικά να ισχύει αυτό που λένε, πως το μέλλον του κινηματογράφου είναι η τηλεόραση!