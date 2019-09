Tυφώνας Ντόριαν: Συνεχίζει την επέλασή του – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Ο τυφώνας Ντόριαν συνεχίζει το καταστροφικό του πέρασμα, καθώς ετοιμάζεται να «χτυπήσει» και άλλες περιοχές των ΗΠΑ, αφού ισοπέδωσε κυριολεκτικά τις Μπαχάμες και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στη Βόρεια Καρολίνα.

Αν και αποδυναμωμένος, ο τυφώνας Ντόριαν εξακολουθεί να προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα στη Βόρεια Καρολίνα και στη νοτιοανατολική Βιρτζίνια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει το καταστροφικό του πέρασμα, κάνοντας την εμφάνισή του και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο τυφώνας κατευθύνεται προς τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ, Νέα Αγγλία, προτού «χτυπήσει» τον Καναδά και συγκεκριμένα την περιοχή Atlantic Canada, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο τυφώνας έπληξε σήμερα την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνα με ανέμους που έφταναν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Hwy 64 off Roanoke Sound — heavy surge, waves, and debris washing over roadway. I just measured a 77 mph gust at this location. pic.twitter.com/befqcIdLiG

— Rob Marciano (@RobMarciano) September 6, 2019