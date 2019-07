Ραντεβού στον αγιασμό

First cabinet meeting of the new government , at the Greek parliament, in Athens, on July 10, 2019 / Πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νεας κυβέρνησης, στην Βουλή, Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, 2019 (File: nps091151562753240.jpg )

«Γενική επιστράτευση» κήρυξε από τη Βουλή η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως (φωτογραφία). Τι εννοώ; Κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων ανέφερε εμφατικά πως όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί σε φορείς θα πρέπει να «ξεσκονίσουν» τα βιβλία τους γιατί θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Για να μην κατηγορηθώ πως είμαι εκτός κειμένου η ακριβής αναφορά της κυρίας Κεραμέως ήταν η εξής: «Ανακοινώνουμε σήμερα τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, για να επιστρέψουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις». Για όσους δεν το γνωρίζουν, σε υπουργεία, φορείς του Δημοσίου, αλλά και εντός της Βουλής υπάρχουν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν ακόμη και δέκα χρόνια να πατήσουν σε σχολικές αίθουσες. Αυτή πλέον η προνομιούχα τάξη δασκάλων και καθηγητών θα επιστρέψει στα θρανία. Θα το έλεγα καλή αρχή. Ραντεβού λοιπόν στον αγιασμό του Σεπτεμβρίου… Οι σημαίες και η πρωινή προσευχή Ολα αυτά που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μελετούσε και κάθε λίγο και λιγάκι άφηνε να διαρρεύσουν για δήθεν κατάργηση του αγιασμού στα σχολεία ή της πρωινής προσευχής κ.τ.λ., να ξέρετε ότι ούτε καν τα λαμβάνει υπόψη η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (και Θρησκευμάτων). Και κάτι ακόμα. Καταργείται και η κλήρωση για τη σημαία. Επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς. Οι άριστοι δηλαδή θα είναι οι σημαιοφόροι κατά τις παρελάσεις. Ηρθε η ώρα της καρατόμησης στον ΟΑΣΘ Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης αναζήτησε, όπως έμαθα, τον Στέλιο Παππά (πατέρα του Νίκου Παππά) για να του ανακοινώσει ότι θα πρέπει να παραιτηθεί από τον ΟΑΣΘ. Οχι επειδή διορίστηκε σε αυτή τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Ηταν, μου είπε ο υφυπουργός, «ανεπαρκής», εκφράζοντας παράλληλα την απορία του με ποια προσόντα τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Μόνο και μόνο επειδή είναι πατέρας του άλλοτε ισχυρού του Μαξίμου και «κολλητού» του Αλέξη Τσίπρα; Η παραίτηση του Στ. Παππά όμως αναβλήθηκε γιατί, όπως έλεγε ο κ. Κεφαλογιάννης, πρόλαβε και πήρε άδεια. Ετσι μόλις επιστρέψει από την άδειά του θα του ζητηθεί η παραίτησή του. Πού θα έβρισκαν τα 400 εκατ. ευρώ; Την ίδια ώρα το υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε να ακυρώσει την προμήθεια νέων λεωφορείων, αυτά που προόριζε να αγοράσει μέσα στο 2019 ο Χρ. Σπίρτζης. Οπως έμαθα, ο λόγος που ακυρώνεται η προμήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Κάπου 400 εκατ. ευρώ απαιτούνται για τα νέα λεωφορεία, και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών εκφράζει την απορία της πώς ήταν δυνατόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να υποσχόταν ολοκαίνουργια λεωφορεία τη στιγμή που δεν είχε τα χρήματα να τα αγοράσει. Ηταν όμως προεκλογική περίοδος, ας μην το ξεχνάμε. Από τα λεωφορεία στα υδροπλάνα μια απόφαση δρόμος Αντί λεωφορείων θα έρθουν… υδροπλάνα. Ισως να μην το έχετε ακόμα αντιληφθεί, αλλά αλλάζουν όλα όσον αφορά τα υδροπλάνα. Οι έως τώρα νόμοι για τη λειτουργίας του αποδείχθηκαν ανεφάρμοστοι και προγραμματίζεται νέος νόμος πιο λειτουργικός για τη δημιουργία υδατοδρομίων, πολλών υδατοδρομίων. Ενα πυροσβεστικό… ραντίζει στο Μάτι Πάντως η νέα ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών (διάβαζε Καραμανλής και Κεφαλογιάννης) έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε δύο θέματα. Πρώτον, να μην υπάρξει αύξηση των διοδίων στην Αττική οδό (απειλεί μάλιστα ότι εάν υπάρξει αύξηση, έστω και με δικαστική απόφαση, διαθέτει τα μέσα να την ακυρώσει) και δεύτερον στο Μάτι. Μαθαίνω ότι ο υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής υπέγραψε απόφαση με την οποία διατίθενται 800.000 ευρώ για τη μεταφορά των καμένων ξύλων από οικόπεδο στη λεωφόρο Μαραθώνα, όπου ήταν αποθηκευμένα και που αποτελούσαν κίνδυνο. Και δεύτερον, σε συνεννόηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αποφασίστηκε ότι έως ότου μεταφερθούν τα καμένα αυτά ξύλα ένα πυροσβεστικό όχημα να ρίχνει νερό καθημερινώς σε αυτά ώστε να εμποδίσει πιθανή φωτιά. Οταν ο Λοβέρδος συνάντησε τον Χρυσοχοΐδη Μια και ανέφερα τον κ. Χρυσοχοΐδη, δεν μπορώ να μην αναφέρω τον πιο θερμό εναγκαλισμό που έγινε τις τελευταίες ημέρες στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μόλις ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνάντησε τον παλαιό του σύντροφο Ανδρέα Λοβέρδο τον αγκάλιασε: «Είναι αδελφός μου» εξήγησε ο κ. Λοβέρδος σε όσους παρακολουθούσαν την σκηνή, για να προσθέσει: «Και θα παραμείνει για πάντα αδελφός μου». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ είπε στον κ. Χρυσοχοΐδη ότι «αυτή η Βουλή είναι διαφορετική από τις άλλες, διαφορετική προς το καλύτερο». I Love… Moschino Και όντως είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη Βουλή δεν έβλεπες κυρίες ντυμένες στην τρίχα με ακριβές τσάντες και 12ποντα παπούτσια. Σε αυτήν όμως βλέπεις. Οπως μία βουλευτής η οποία κυκλοφορούσε τη Δευτέρα το μεσημέρι στους διαδρόμους της Βουλής κρατώντας (και επιδεικνύοντας) την τσάντα της που έγραφε με χρυσά γράμματα «I Love Moschino», ή μία άλλη που κρατούσε τσάντα «Louis Vuitton» και φορούσε 12ποντα Christian Louboutin. Και οι δύο εκλέγονται στο ίδιο κόμμα (όχι αυτό που νομίζετε). Κι όμως, καπνίζουν στη Βουλή Για όλα αυτά που ακούσατε και από πρωθυπουργικά χείλη ότι κάπνισμα τέλος στη Βουλή, σας πληροφορώ ότι υπήρξε… ανυπακοή. Στη Βουλή εξακολουθούν να καπνίζουν και να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τις υποδείξεις. Οταν λέμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους, εννοούμε όλη τη Βουλή και όλους τους κλειστούς χώρους του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένου και του καφενείου, έστω κι αν έχει ανοιχτά τα παράθυρά του. Διότι τη Δευτέρα, πρόσεξα πολλούς να καπνίζουν και μάλιστα βουλευτές της ΝΔ. Κάπνιζαν κανονικά, χωρίς τύψεις, εκτός από έναν ή δύο που κάπνιζαν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ακόμα και ο πιο θεριακλής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο Παύλος Πολάκης υπάκουσε και βγήκε έξω από το Κοινοβούλιο να καπνίσει. Ενώ οι γαλάζιοι όχι. Ο Πολάκης βεβαίως δεν άντεξε πολλή ώρα όρθιος να καπνίζει. Πήρε, το μεσημέρι της Δευτέρας, τον Νίκο Παππά και πήγαν σε ψαροταβέρνα στο Μοσχάτο, όπου μπόρεσε να καπνίσει και καθιστός. Πρόβες στον καθρέφτη Εάν εξαιρέσει κανείς την πολυλογία των βουλευτών, να σημειώσω ότι από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ούτε μία φορτισμένη και άξια προβολής αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο λόγος της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών ήταν ευπρεπής, χωρίς τις ακρότητες και τις κορόνες που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Μόνον ο χρόνος της ομιλίας ήταν το… εμπόδιο. Τόσο που ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης προέτρεπε τους βουλευτές να μάθουν να χειρίζονται τον χρόνο της ομιλίας τους. Τους υπέδειξε μάλιστα και τρόπο. Να κάνουν πρόβες μπροστά στους… καθρέφτες του σπιτιού τους. Η ανύπαρκτη Επιτροπή Κρουαζιεροπλοίου Στις 6 Αυγούστου αναμένονται στη Σαντορίνη κρουαζιερόπλοια που θα μεταφέρουν 18.000 τουρίστες. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή το νησί θα έχει 18.000 τουρίστες που πρέπει να φιλοξενήσει έστω και για μερικές ώρες. Αυτό και μόνον σήμανε συναγερμό στο υπουργείο Τουρισμού. Ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης ανακάλυψε πως υπάρχει «Επιτροπή Κρουαζιεροπλοίου». Οταν όμως τη βρήκε διαπίστωσε τα παρακάτω: Πρώτον, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Δεύτερον, αποτελείται από… 37 μέλη και τρίτον, τα μέλη της επιτροπής δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.