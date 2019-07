Στη Νότιγχαμ παίκτης που ξέρει από ανόδους στην Premier League

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γκανέζος εξτρέμ, Άλμπερτ Αντομά, όπως έγινε γνωστό, δίνοντας έτσι μια επιπλέον λύση στα «φτερά» της επίθεσης της ομάδας του Σαμπρί Λαμουσί.

Οι «κόκκινοι» τα βρήκαν σε όλα με τον 31χρονο ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Άστον Βίλα, βοηθώντας του «χωριάτες» να κερδίσουν την άνοδο τους στα… μεγάλα σαλόνια της Premier League.

Ο Γκανέζος αγωνίστηκε συνολικά 36 παιχνίδια στην Championship την προηγούμενη σεζόν καταφέρνοντας να βρει δίχτυα τέσσερις φορές, ενώ μπόρεσε να μοιράσει στους συμπαίκτες του άλλες τρεις ασίστ. Συνολικά στις τρεις σεζόν του ως «χωριάτης» έπαιξε 125 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις σκοράροντας 22 και δίνοντας 21 ασίστ.

