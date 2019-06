Κόλπος Ομάν: Από επίθεση οι εκρήξεις στα δύο τάνκερ

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κόλπο του Ομάν μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά.

Το αμερικανικό ναυτικό επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι έλαβε δύο σήματα κινδύνου αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα δεξαμενόπλοια ή τις αρχές του Ομάν ή των γειτονικών Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στα χωρικά ύδατα των οποίων επλήγησαν τέσσερα δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα.

Λίγο νωρίτερα ο Maritime Trade Operations, ο οποίος ανήκει στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για περιστατικό με πλοία στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στην ιρανική ακτή, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.

Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.

Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b

— Maya Al Amri/قابوس (@maya_alamri2) 13 Ιουνίου 2019