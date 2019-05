Eurovision : Στον τελικό Ντούσκα και Τάμτα

Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκαν η Κατερίνα Ντούσκα και η Τάμτα

Η εμφάνιση της Κατερίνας Ντούσκα που εκπροσώπησε την Ελλάδα ήταν μαγική!

Η Κατερίνα Ντούσκα εμφανίστηκε προτελευταία, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις με τη μοναδική και ιδιαίτερη φωνή της, με τα υπέροχα κοστούμια και το αναγεννησιακό consept που συνόδευε το τραγούδι «Better love».

🇬🇷 Who you waiting for? Katerine Duska just smashed it with Better Love for Greece there!#DareToDream #Eurovision #GRE pic.twitter.com/GdsXzjnArJ — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019

Πρώτη κατά σειρά εμφανίστηκε η Τάμτα, εκπροσωπώντας την Κύπρο, και ενθουσίασε το κοινό με την φωνή, την κίνησή της και την σέξι εμφάνισή της.

Δείτε όλες τις συμμετοχές στον α΄ημιτελικό της Eurovision: