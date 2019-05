Με 12.000 tablets εφοδιάζει το ΥΠΕΣ τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Τις θεσμικές και τεχνολογικές καινοτομίες που θα εφαρμοστούν στην εκλογική διαδικασία, καθώς και τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, παρουσίασαν σήμερα Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της SingularLogic , Γιάννης Θεοδωρόπουλος.

Ο κ. Χαρίτσης, χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς όπως επισήμανε, για πρώτη φορά στην εκλογική ιστορία της χώρας θα διεξαχθούν τέσσερις εκλογές ταυτόχρονα – Ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

«Πήραμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και εισαγάγουμε στοχευμένες καινοτομίες που διευκολύνουν τόσο τους ψηφοφόρους όσο και τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τις Εφορευτικές Επιτροπές, τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στους δήμους και τις Περιφέρειες που θα δουλέψουν σκληρά τις ημέρες των εκλογών. Ταυτόχρονα οι καινοτομίες αυτές θωρακίζουν ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των εκλογών» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές καινοτομίες, το SRT , το σύστημα για την Ασφαλή Ηλεκτρονική Μετάδοση Αποτελεσμάτων, αναβαθμίζεται και περνά στην νέα εποχή καθώς για πρώτη φορά 12.000 δικαστικοί αντιπρόσωποι θα εφοδιαστούν με tablets μέσω των οποίων θα μπορούν να στείλουν άμεσα και με ασφάλεια τα αποτελέσματα.

Οι ταμπλέτες θα δοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους της Αττικής (9.600) και δειγματοληπτικά σε περιοχές σε όλη τη χώρα. Μέσω του ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού που θα έχει προεγκατασταθεί, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο -υπάρχουν ανεπτυγμένα συστήματα ασφαλείας από την εταιρεία- θα μπορεί να στείλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος τα αποτελέσματα όλων των καλπών που θα καταμετρήσει και όχι μιας μόνο κάλπης, πάρα πολύ σύντομα πάρα πολύ γρήγορα.

Εκτός από τα tablets το υπουργείο θα εφοδιάσει δικαστικούς αντιπροσώπους σε τυχαία επιλεγμένα εκλογικά τμήματα με 4.700 κινητά, που είναι διαθέσιμα από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Η καινοτομία αυτή θα επιτρέψει να έχουμε μια ασφαλή πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος για τις ευρωεκλογές, για την Περιφέρεια Αττικής και για τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο των καλπών» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

«Είναι ένα πραγματικά τιτάνιο έργο, γιατί 12.000 ταμπλέτες πρέπει να γίνουν, όπως λέμε στην δική μας γλώσσα, staging, να τις ετοιμάσουμε, να τις προγραμματίσουμε, να τις τεστάρουμε, να τις φορτίσουμε, να τις διανείμουμε, να κάνουμε τις εκπαιδεύσεις στους δικαστικούς αντιπροσώπους, στους υπαλλήλους των περιφερειών» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος, επισημαίνοντας ότι το νέο σύστημα, το SRT +, θα συμβάλλει στην σημαντική μείωση του χρόνου μετάδοσης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα έντυπα μετάδοσης, τα οποία οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει και πάλι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στα Πρωτοδικεία. «Σας δίνω ένα δεδομένο. Το 2015, που εφαρμόστηκε το SRT plus , το σύστημα με την ταμπλέτα, για πρώτη φορά στην Β’ Πειραιά, πέρασαν 4 ώρες και 6 λεπτά από την ώρα που ήρθε το πρώτο τμήμα μέχρι ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση. Με τα SRT plus ενσωματώσαμε τα αποτελέσματα σε μια 1 ώρα και 36 λεπτά. Αρα σε μια 1,5 ώρα εμείς είχαμε όλη τη Β’ Πειραιά VS 4 ώρες και 6 λεπτά που ενσωματώθηκε με το έντυπο μετάδοσης, το οποίο φυσικά και θα υπάρχει» εξήγησε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Αναβάθμιση του συστήματος των πρωτοδικείων

Ταυτόχρονα, αναβαθμίστηκε και το πληροφοριακό σύστημα υποβοήθησης του έργου των πρωτοδικείων, με βάση το οποίο, όλες οι εργασίες μετά τις εκλογές, θα γίνονται ηλεκτρονικά έτσι ώστε οι αποφάσεις να μπορούν να βγουν πολύ πιο γρήγορα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Θεοδωρόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι σε αυτή την εκλογική διαδικασία θα «Υπάρχει μια πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων, υπάρχουν αυτόματοι υπολογισμοί για την κατανομή των εδρών, δηλαδή δεν θα χρειαστεί ο Πρόεδρος των αντίστοιχων Πρωτοδικείων να κάνει υπολογισμούς για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτά το σύστημα θα τον βοηθήσει να τα παράγει αυτόματα με βάση τους αλγορίθμους των κατανομών. Και φυσικά θα του κάνει αυτόματη έκδοση των τελικών αποφάσεων».

Κύριο μέλημα η διευκόλυνση ψηφοφόρων και δικαστικών αντιπροσώπων

Λόγου του όγκου των συνδυασμών και των υποψηφίων δίνεται η δυνατότητα στους δικαστικούς αντιπροσώπους να «κατεβάσουν» πριν τις εκλογές από το διαδίκτυο, ένα ειδικά διαμορφωμένου πρότυπο ( pdf αρχείου), με τους υποψήφιους του για να το επικολλήσουν στα εκλογικά βιβλία, μειώνοντας έτσι δραστικά το φόρτο εργασίας.

Ο κ. Χαρίτσης στην αρχή της τοποθέτησης του υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η διευκόλυνση αφενός των ψηφοφόρων και αφετέρου των ανθρώπων εκείνων που έχουν κληθεί να φέρουν εις πέρας τις εκλογές. Για αυτό το σκοπό έχουν ληφθεί μία σειρά μέτρων και εισάγονται στοχευμένες καινοτομίες, που καθιστούν τη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη, θωρακίζουν περισσότερο τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των εκλογών και επιτρέπουν να υπάρξει πιο γρήγορα μια ασφαλής πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.

Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εσωτερικών, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι το σπάσιμο, στη μεγάλη πλειονότητα των εκλογικών τμημάτων, της εκλογικής διαδικασίας σε δύο διακριτά εκλογικά κέντρα – στο Α τμήμα θα διεξάγονται οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές και στο Β τμήμα οι δημοτικές και κοινοτικές – ώστε αφενός να απλοποιηθεί η διαδικασία για τους εκλογείς και αφετέρου να μειωθούν οι απαιτήσεις για τους δικαστικούς αντιπρόσωπους, καθώς ο καθένας θα καταμετρά μόνο δύο κάλπες, αντί για τέσσερις.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΣ προχώρησε σε αύξηση των αμοιβών τους κατά 30% και σε συμφωνία με αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες διευκολύνει τη μετακίνηση τους είτε με τη δωρεάν μεταφορά τους – αφορά όσους μετακινηθούν με πλοία- είτε με ειδικό μειωμένο ναύλο για τα αεροπορικά τους εισιτήρια.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να διεξαχθεί απρόσκοπτα η εκλογική διαδικασία, τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα των τετραπλών εκλογών θα κερδηθεί, χάρη στη σκληρή δουλειά και τη μεγάλη εμπειρία των ανθρώπων του Υπουργείου, αλλά και των υπόλοιπων φορέων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία και κάλεσε όλους τους πολίτες να ψηφίσουν. «Ειδικά σε αυτές τις εκλογές και στις Ευρωπαϊκές και τις αυτοδιοικητικές, τα διακυβεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γι αυτό καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και με την ψήφο τους να διαμορφώσουν οι ίδιοι το δικό τους μέλλον» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, ανέφερε: «Συμπληρώνονται 8 μήνες από τον Οκτώβριο του 2018 όταν είχε ξεκινήσει η προετοιμασία στο υπουργείο για τις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν να μην ταλαιπωρηθούν είτε με ουρές είτε με ελλείψεις, αλλά και οι εφορευτικές επιτροπές με τους δικαστικούς αντιπροσώπους να επιτελέσουν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».