Το «συγγνώμη» των ΝΥΤ για αντισημιτικό σκίτσο

Η αμερικανική εφημερίδα The New York Times ζήτησε σήμερα συγγνώμη για τη δημοσίευση ενός αντισημιτικού σκίτσου που αναπαριστά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το σκίτσο, το οποίο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στη διεθνή έκδοση της εφημερίδας, εικονίζει τον Νετανιάχου σαν σκύλο-οδηγό που φοράει περιλαίμιο με το άστρο του Δαυίδ και οδηγεί έναν τυφλό Τραμπ που φοράει ένα κιπά.

Στη συγγνώμη που ζήτησε μέσω του Twitter και η οποία θα δημοσιευτεί επίσης στο φύλλο της Δευτέρας, το τμήμα Opinion (Γνώμη) των New York Times αναφέρει πως το σκίτσο «περιλάμβανε αντισημιτικά στερεότυπα».

«Η εικόνα ήταν προσβλητική και ήταν σφάλμα κρίσης η δημοσίευσή της», προσθέτει η εφημερίδα.

Naked antisemitism such as in this image is not “an error of judgment.” We have to wonder if the @nytimes editors would’ve published a similar cartoon depicting any other country or people. pic.twitter.com/qSyVXqqLOW

— AJC (@AJCGlobal) April 27, 2019