Φωτιά σε αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο

Σύννεφα μαύρου καπνού εθεάθησαν βόρεια από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καπνός προέρχεται από φωτιά σε αποθήκη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις από την αποθήκη λόγω της φωτιάς.

#Hillingdon BREAKING: A fire has broken out in the #WestDrayton area. @LondonFire @networkrail

Μέχρι στιγμής, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Χίθροου συνεχίζονται κανονικά. Ωστόσο, υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια τρένου, καθώς κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός του West Drayton.

Η Daily Mirror αναφέρει ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τουλάχιστον έξι οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες.

I might be wrong, but that looks like a big fire somewhere inside Heathrow Airport pic.twitter.com/lqvk8OliKD

— Namer Merli (@AmetDj) April 28, 2019