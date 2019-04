Λονδίνο: Ακτιβιστές για το κλίμα ανέβηκαν πάνω σε συρμό

Η τρίτη ημέρα διαδηλώσεων από ακτιβιστές για το κλίμα σημαδεύτηκε από επεισόδια, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 300 συλλήψεις τις δύο πρώτες μέρες. Δύο ακτιβιστές σκαρφάλωσαν στην οροφή ενός τρένου DLR (Docklands Light Railway) στον σταθμό του Canary Wharf, στα Ντόκλαντς του Λονδίνου.

Ένας άνδρας ντυμένος με μαύρο κοστούμι και μια γυναίκα που φορούσε μαύρο παλτό στέκονταν πάνω την οροφή του σταματημένου τρένου στον σταθμό κρατώντας ένα πανώ που έγραφε «Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη. Δράση Τώρα».

Ένας άλλος ακτιβιστής κόλλησε τα χέρια του στην πόρτα ενός συρμού του DLR. Tα τρία αυτά άτομα συνελήφθησαν.

Χθες και σήμερα οι διαδηλωτές μπλόκαραν ορισμένους από τους πιο σημαντικούς κόμβους του μετρό της βρετανικής πρωτεύουσας, περιλαμβανομένων των Oxford Circus και Marble Arch. Έχουν συγκεντρωθεί, επίσης, στη γέφυρα Waterloo και στην Parliament Square.

«Ανησυχώ υπερβολικά για τα σχέδια που έχουν κάποιοι διαδηλωτές να προκαλέσουν προβλήματα στο μετρό του Λονδίνου. Είναι απολύτως καίριας σημασίας να χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι τις δημόσιες μεταφορές αλλά και να κυκλοφορούν πεζή ή με ποδήλατο αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Kαν.

Οι διαδηλώσεις υπό την βρετανική οργάνωση για το κλίμα Extinction Rebellion προκάλεσαν από χθες παράλυση σε τμήματα του κεντρικού Λονδίνου.

Η Extinction Rebellion, η οποία στις αρχές του μήνα έγινε πρωτοσέλιδο με μια ημίγυμνη διαδήλωσή της στο κοινοβούλιο, ζητεί από την κυβέρνηση να μειώσει στο μηδέν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το κίνημα αυτό γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά έγινε διεθνές. Χθες προανήγγειλε μια εβδομάδα διαδηλώσεων.

Ο Ρόμπιν Μπόουρντμαν, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, αποχώρησε οργισμένος από συνέντευξή του στο Sky News, καθώς ο τηλεπαρουσιαστής χαρακτήρισε την Exctinction Rebellion μία ομάδα από «ανίκανους και μαλθακούς ανθρώπους της μεσαίας τάξης».

Extinction Rebellion spokesman Robin Boardman gets his message across, but walks out after it becomes clear @adamboultonSKY doesn’t want to hear pic.twitter.com/dx4eEjiK1R

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) April 17, 2019