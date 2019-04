Ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα για τη διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων

Russian ships are seen during a China-Russia naval drill at the port in Zhanjiang, Guangdong province, China, September 12, 2016. Picture taken September 12, 2016. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

Ρωσικά πολεμικά πλοία εισήλθαν στην Μαύρη Θάλασσα για την διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων στην διάρκεια της νατοϊκής άσκησης «Θαλάσσια Ασπίδα 2019», σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. «Τα πολεμικά πλοία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας απέπλευσαν από την βάση τους, προκειμένου να ενταχθούν στο ναυτικό σχηματισμό των άλλων ρωσικών ναυτικών μονάδων που βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Η ανάπτυξη των ρωσικών πολεμικών πλοίων θα γίνει σε προαποφασισμένες περιοχές, προκειμένου να ελέγχουν και να εποπτεύουν την κατάσταση, από τον βυθό, την θαλάσσια επιφάνεια, αλλά κι εναερίως», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Η νατοϊκή άσκηση διεξάγεται από την 5η Απριλίου και ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ η ενίσχυση της ρωσικής ναυτικής παρουσίας καταγράφεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης της ναυτικής άσκησης του ΝΑΤΟ. Πηγή : ΑΠΕ – ΜΠΕ