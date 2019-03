Υποψήφια με τον Γιάννη Μώραλη η δημοσιογράφος Ανδριάνα Ζαρακέλη

Η γνωστή δημοσιογράφος Ανδριάνα Ζαρακέλη, θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Η κα Ζαρακέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του Χατζηκυριακείου. Ο πατέρας της υπηρέτησε στο Λιμενικό Σώμα και η μητέρα της εργάστηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, είναι κάτοχος Master of Arts, Quality Journalism and New Technologies και μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Τα τελευταία 23 χρόνια εργάζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε εφημερίδες («Χώρα», «Παραπολιτικά» κ.ά.) τηλεόραση (Τv Magic, New, Kontra, Star, Extra, Epsilon κ.ά.) και ραδιόφωνο (Kανάλι 107, Αtlantis 90 FM, Cool FM, Profit 96,6, Athina 984) ως δημοσιογράφος του ελεύθερου πολιτικού ρεπορτάζ.

Αυτό το διάστημα παρουσιάζει την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του «ΝΕΟ EPSILON» αλλά και το κεντρικό magazinο στο ραδιόφωνο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1».

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Έχω τη χαρά να καλωσορίσω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Η Ανδριάνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μια αξιόλογη και δυναμική γυναίκα που υπηρετεί το λειτούργημα της δημοσιογραφίας με ήθος και αξιοπρέπεια επί σειρά ετών. Παρακολουθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια και υπό το πρίσμα της δημοσιογραφίας, το έργο που έχει υλοποιήσει ο »Πειραιάς Νικητής» και ενδιαφέρεται έμπρακτα για την πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Για το λόγο αυτό επιθυμεί να προσφέρει μέσα από την ενασχόλησή της με τα κοινά. Είμαι βέβαιος ότι η Ανδριάνα με τη θετική της διάθεση, τη γνώση της για τα θέματα που απασχολούν τον Πειραιά και κυρίως την αγάπη της για την πόλη, θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια μας να γίνει ο Πειραιάς η πόλη που όλοι ονειρευόμαστε».

Η κα Ανδριάνα Ζαρακέλη σε δήλωσή της τόνισε: «Ανήκω στη γενιά των Πειραιωτών που έζησαν τις αλάνες, την «αναρρίχηση» στου Καμπά, τα μπάνια στου Παρασκευά, τις βόλτες στην «Πασαρέλα» και τις βουτιές απ’ τα βράχια πίσω απ’ τον Πορφύρα, όπου για πολλά χρόνια έπαιζα μπάσκετ. Με τον άνδρα μου, Παναγιώτη, έχουμε εμφυσήσει στον γιο μας την αγάπη για την πόλη μας, απολαμβάνοντας με τη σειρά του -με τη ματιά της δικής του γενιάς- τη μοναδικότητα του μεγάλου λιμανιού.

»Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά ξεκινά από μικρή ηλικία και ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για την ενασχόλησή μου με τη δημοσιογραφία.

»Η αγάπη μου για την πόλη μας είναι ουσιαστική, διαχρονική και διάχυτη και είναι αυτή η αγάπη ένας από τους βασικούς λόγους που με οδήγησαν στο να αποδεχτώ την τιμητική πρόταση της συμπόρευσης στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια με στόχο τον Πειραιά του μέλλοντος.

»Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, την τετραετία που πέρασε, πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις και δομικές αλλαγές στην πόλη μας, δρώντας σε δύσκολες συνθήκες και πολιτικές αντιξοότητες.

»Ονειρεύομαι τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε μια πόλη–πρότυπο και θα προσπαθήσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην κατεύθυνση αυτή. Ο Πειραιάς θα είναι και αυτή την τετραετία νικητής».

Eπιπλέον δύο ακόμα υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συντάσσονται με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Πρόκειται για τον κ. Γιάννη Κασιδιάρη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα και τον κ. Κωνσταντίνο Σταματελάτο, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.

Ο κ. Γιάννης Κασιδιάρης είναι 25 ετών και κατάγεται από τη Μάνη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστήμιου και κάτοχος μεταπτυχιακού Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις logistics, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Διατελεί τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος στη ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Α΄ Πειραιά και Νήσων και Αντιπρόεδρος ΟΝΝΕΔ στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σταματελάτος γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει με την οικογένειά του στην Παλαιά Κοκκινιά.

Διατηρεί κατάστημα φωτισμού – ηλεκτρολογικού υλικού.

Είναι Πρόεδρος της Δ’ ΔΗΜ.ΤΟ Καμινίων Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει μέλος σε εξωραϊστικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους με ανάλογη δράση και προσφορά. Είναι επί σειρά ετών επίτροπος στον Ι.Ν Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πειραιά.

Ο κ. Μώραλης, σε δήλωσή του τόνισε πως ολοένα και περισσότεροι Πειραιώτες που αγαπούν την πόλη τους, συστρατεύονται με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», για να συμβάλουν στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να κάνει η πόλη μας ακόμα μεγαλύτερα βήματα προόδου. «Καλωσορίζω στον συνδυασμό μας τον Γιάννη Κασιδιάρη και τον Κωνσταντίνο Σταματελάτο, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για δυο δυναμικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν γνώση των προβλημάτων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας και συμμετέχουν μαζί μας στις δημοτικές εκλογές, έτσι ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της περιοχής τους. Χαίρομαι που συντάσσονται στην προσπάθεια μας, προκειμένου να γίνει ο Πειραιάς η πόλη που οραματιζόμαστε και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία 4,5 χρόνια».

Ο κ. Κασιδιάρης, σε δήλωσή του, επεσήμανε:

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υποψηφιότητα μου ως Κοινοτικός Σύμβουλος στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Πειραιά με το συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη που με τιμά με την επιλογή του να είμαι υποψήφιος σε μία πολύ σημαντική Κοινότητα για εμένα. Μια Κοινότητα όπου μεγάλωσα και εξακολουθώ να ζω. Μια Κοινότητα στην οποία βιώνω καθημερινά μαζί με τους γείτονες μου και τους συμπολίτες μου τα προβλήματα της. Οι νέοι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα μείζονα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Για αυτό το λόγο στέκομαι αρωγός στη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 ο Γιάννης Μώραλης με αίσθημα ευθύνης και αγάπης προς τους συμπολίτες μας και τη γειτονιά που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και αγαπάμε».

Ο κ. Σταματελάτος σε δήλωσή του τόνισε:

«Εκτιμώντας τις προσπάθειες της Δημοτικής αρχής σε ένα δύσκολο περιβάλλον και έχοντας την υποχρέωση να καταβάλλω τα μέγιστα δυνατά για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην αγαπημένη μας περιοχή, συστρατεύομαι στο κάλεσμα του Δημάρχου της πόλης Γιάννη Μώραλη στον υπερκομματικό συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».