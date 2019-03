Στη Eurovision πρώην παίκτρια του GNTM;

View this post on Instagram

Μια πολύ όμορφη και μοναδική εμπειρία έφτασε στο τέλος της για εμένα. Σίγουρα το να εκτίθεσαι σε τόσο κόσμο είναι δύσκολο, καθώς γνωρίζουμε ότι σχολιάζεται η παραμικρή κίνηση.. και για εμένα ήταν ο μόνος λόγος που με έκανε να σκεφτώ πολύ, αν τελικά θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, μιας και προτιμώ να κρατώ χαμηλό προφίλ.. Τελικά πήρα το ρίσκο και δεν το μετάνιωσα καθόλου.. Συνεργάστηκα με καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου, γνώρισα απίστευτους ανθρώπους και δημιούργησα όμορφες σχέσεις! Και σίγουρα δε θα ξεχάσω τα όμορφα μηνύματα που έλαβα από όλους εσάς.. από αγνώστους, φίλους αλλά και ανθρώπους που είχαμε χαθεί! Ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό.. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι προτιμούν να βλέπουν τα αρνητικά στους άλλους, να υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να δουν τα θετικά και γιατί όχι να πουν ένα καλό λόγο ακόμα και σε κάποιον που δε γνωρίζουν ! Ευχαριστώ πολύ για όλα 💙 έρχονται όμορφα πράγματα.. So stay tuned! 💎 Μια μικρή συμβουλή.. if you have nothing nice to say.. Say nothing at all! Photo by my fav @xander_romanov #gntm2018 #gntmgr