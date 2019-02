Ιλινόις : Σκότωσε πέντε ανθρώπους λίγες μέρες μετά την απόλυσή του

Ο δράστης της επίθεσης, ο 45χρονος Γκάρι Μάρτιν (φωτό κάτω), ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα της πόλης Ορόρα, περίπου 50χλμ δυτικά του Σικάγο, έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνουμε τον θάνατο πέντε ανθρώπων», δήλωσε η Κρίστεν Ζίμαν, αρχηγός της αστυνομίας, χωρίς να διευκρινίζει το κίνητρο της επίθεσης.

Παράλληλα, είπε ότι οι πέντε αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά και τραυματίστηκαν, χωρίς να προσδιορίζει την κατάσταση της υγείας τους.

Εντός του κτιρίου βρέθηκαν πέντε άμαχοι νεκροί. Κανένα από τα θύματα δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Γυναίκα, που παρουσιάστηκε στην αστυνομία ως η μητέρα του Μάρτιν, ανέφερε στις αρχές ότι ο γιος της απολύθηκε πριν δύο εβδομάδες από την εταιρεία, στην οποία εργαζόταν είκοσι χρόνια, και πως βρισκόταν σε αγχώδη κατάσταση λίγο πριν την ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Sun-Times.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό με ένοπλο στην οδό 641 Archer. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», είχε αναφέρει λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα) με tweet της η αστυνομία.

Βίντεο που προβλήθηκε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει περιπολικά της αστυνομίας να έχουν περικυκλώσει το κτίριο της κατασκευαστικής εταιρείας.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προμπστ είπε στο CNN ότι είδε τον ένοπλο να τρέχει σε διάδρομο των εγκαταστάσεων, κρατώντας πιστόλι με σκόπευτρο λέιζερ. Είπε, επίσης, ότι είδε αιμόφυρτους ανθρώπους.

Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Φεβρουαρίου 2019