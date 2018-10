«Nein» της ΕΕ {LF}στον ακροδεξιό Κικλ

epa07019702 Austrian Interior Minister Herbert Kickl speaks during a press conference within a EU conference on security and migration at the Austria Center Vienna (ACV) in Vienna, Austria, 14 September 2018. Austria hosts a two-day EU conference on security and migration in Vienna on 13 and 14 September. Austria took over its third Presidency of the European Council from July 2018 until December 2018. EPA/FLORIAN WIESER (File: 20042938.jpg )

Μια σημαντική εξέλιξη για την πορεία σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας αποτελεί η απόφαση της ΕΕ να αποκλείσει από την αρμόδια επιτροπή τον αυστριακό υπουργό Εξωτερικών, του ακροδεξιού εθνικιστικού συγκυβερνώντος Κόμματος της Ελευθερίας (FPO), Χέρμπερτ Κικλ. Ο Κικλ είχε προσκληθεί να χαιρετίσει την έναρξη της «6ης Συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των άλλων μορφών μισαλλοδοξίας της ΕΕ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 και 17 Οκτωβρίου. Για τον αποκλεισμό αυτό έστειλαν ανοιχτή επιστολή 264 πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα από 35 χώρες. Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού αντιρατσιστικού κινήματος EGAM και συντονιστής του δικτύου Elie Wiesel ευρωπαίων βουλευτών Μπεντζαμέν Αμπτάν κάλεσε τον ευρωπαϊκό Τύπο να τη δημοσιεύσει. Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι ο ιταλός φωτογράφος Ολιβιέρο Τοσκάνι, γνωστός από τις διαφημίσεις της Benetton, ο Βρετανός Ρίτσαρντ Ρόμπερτς, κάτοχος του Βραβείου Νομπέλ Ιατρικής του 1993, ο τούρκος δημοσιογράφος Τζαν Ντουντάρ και ο γάλλος συγγραφέας Πασκάλ Μπρικνέρ. Ακολουθεί η επιστολή: Δεν αγωνιζόμαστε ενάντια στον ρατσισμό και στον αντισημιτισμό με τους κληρονόμους του ναζισμού αλλά μαχόμαστε αποφασιστικά εναντίον τους. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να θυμόμαστε σήμερα, την ώρα που o αυστριακός υπουργός Εσωτερικών του FPÖ, Χέρμπερτ Κικλ, επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανοίξει τις εργασίες της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας Ομάδας της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Η Ομάδα δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια για να δώσει τροφή στη σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και αποτελείται από ακτιβιστές κατά του ρατσισμού, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους θεσμικών οργάνων. Η Ομάδα συνεδριάζει συνήθως στις Βρυξέλλες δύο φορές τον χρόνο. Αναμένεται ότι θα συναντηθεί κατ’ εξαίρεση στη Βιέννη στις 16 και 17 Οκτωβρίου. Πώς γίνεται λοιπόν ο ηγέτης ενός κόμματος-κληρονόμου του ναζισμού – που ζητεί οι μετανάστες να συγκεντρώνονται σε στρατόπεδα και ενέπνευσε το νεο-φασιστικό κίνημα νεολαίας «Identitäre» με το σύνθημα «βιεννέζικο αίμα, υπερβολικό ξένο στοιχείο, δεν είναι καλό για κανέναν» και ο οποίος αποκλείει οποιονδήποτε δεν ανήκει στην «Αρία φυλή» και ζητεί «να σταλεί στους θαλάμους αερίων ένα έβδομο εκατομμύριο Εβραίων» – να ήταν μια πηγή έμπνευσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αγώνα κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού; Η συζήτηση με ιδέες ενίοτε έντονες, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε δημοκρατικά πλαίσια, είναι μια υγιής αναγκαιότητα. Το ότι το FPÖ, με τις θέσεις του, βρίσκεται εκτός αυτών των πλαισίων τα οποία εξάλλου επιδιώκει να καταστρέψει, είναι γεγονός. Το ότι προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς διαστρεβλώνοντάς τους προκειμένου να περάσει την εικόνα ότι είναι αξιοσέβαστο, είναι μια κλασική στρατηγική των ακραίων. Το ότι η αυστριακή κυβέρνηση χρησιμοποιεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να ξεπλύνει την ατιμία που αντιπροσωπεύει η παρουσία των κληρονόμων του ναζισμού στους κόλπους της, είναι αναμενόμενο. Το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συνένοχη σε αυτά τα αδίκημα, είναι παράλογο και απαράδεκτο. Πράγματι, αν επέμενε στη διατήρηση αυτής της πρόσκλησης, θα πρόδιδε τα δημοκρατικά ιδεώδη της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της ισότητας και της ελευθερίας, που είναι οι βασικές αξίες της ΕΕ. Θα αποτελούσε πλήγμα για όσους αγωνίζονται στην ήπειρο αυτές τις δύσκολες στιγμές για αυτές τις αξίες. Θα εξυπηρετούσε τη στρατηγική «κανονικοποίησης» του FPÖ, μολονότι το κόμμα είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της. Αντιθέτως, αποκλείοντας τον Χέρμπερτ Κικλ από τη συνάντηση αυτή, θα επιβεβαιωθεί η υπεροχή των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και θα ενισχυθούν οι ανθρωπιστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μια σαφή επιλογή. Μια επιλογή μεταξύ της συνεργασίας με το FPÖ και άλλα ρατσιστικά κόμματα ή συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών η οποία εναντιώνεται στον ρατσισμό. Μια επιλογή ανάμεσα στην ιδεολογία που οδήγησε στην καταστροφή της Ευρώπης και τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να είναι το θεμέλιό της. Αυτό που διακυβεύεται είναι η διατήρηση ή η καταστροφή «μιας υγιούς δημοκρατικής αλυσίδας» εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδίως εκείνων που έχουν στρατευτεί στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Είναι απλό: ο Χέρμπερτ Κικλ θα πρέπει να αποκλειστεί από τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας κατά του Ρατσισμού. Εάν η πρόσκλησή του επιβεβαιωθεί, αυτή η Ομάδα θα χάσει λόγο ύπαρξης και νομιμότητας και δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε.