Μέρκελ: Να συμβάλει το Ιράν στην αποκλιμάκωση

Τηλεφωνική επικοινωνία της γερμανίδας καγκελαρίου με τον ιρανό πρόεδρο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 53'

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε στον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί ότι στηρίζει τη διατήρηση της ΚΟΣΔ, σε συνέχεια της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία, εφόσον η Τεχεράνη τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις, ανακοίνωσε το γραφείο της Μέρκελ.



Σε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, η Μέρκελ ζήτησε να διεξαχθούν συνομιλίες σε μια ευρύτερη μορφή για το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις περιφερειακές του δραστηριότητες, ανάμεσα σε αυτές στη Συρία και την Υεμένη, προσθέτει η ανακοίνωση.



Παράλληλα η Γερμανίδα καγκελάριος καταδίκασε τις επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων ενάντια σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στα υψίπεδα του Γκολάν και κάλεσε το Ιράν να συμβάλει στην αποκλιμάκωση στην περιοχή.



