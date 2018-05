Ξανά Πρωθυπουργός στη Μαλαισία στα 92 του χρόνια

Ο Μοχαμάντ Μαχάτιμ είχε διατελέσει στο ίδιο αξίωμα την περίοδο 1981 - 2003

Mahathir Mohamad arrives for a news conference following the general election in Petaling Jaya, Malaysia, May 10, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin (File: 2018-05-10T045827Z_530621443_RC1555D16750_RTRMADP_3_MALAYSIA-ELECTION-MAHATHIR.JPG )

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Μαλαισίας, ο 92χρονος Μαχάτιμ Μοχάμαντ, δήλωσε ότι αναμένει να ορκιστεί νέος πρωθυπουργός της χώρας την Πέμπτη μετά την ιστορική νίκη του συνασπισμού του στις βουλευτικές εκλογές επί του συνασπισμού του οποίου ηγούνταν στο παρελθόν.



«Αναμένουμε ότι θα ορκιστώ πρωθυπουργός σήμερα», δήλωσε ο Μοχάμαντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ πρόσθεσε ότι μια κάποια «σύγχυση» που επικρατούσε γύρω από τη διαδικασία ορκωμοσίας έχει διευθετηθεί.



«Ελπίζουμε ότι ως τις 17:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα θα έχουμε πρωθυπουργό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχουν νόμοι και θεσμοί», προειδοποίησε.



Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης υπό τον Μαχάτιρ κέρδισε 121 έδρες στο κοινοβούλιο σε σύνολο 222, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία.



Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ έχει ανακοινώσει ότι δέχεται την ετυμηγορία της κάλπης, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο βασιλιάς είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός καθώς κανένα κόμμα από μόνο του δεν κέρδισε την πλειοψηφία. Η δημοτικότητα του Νατζίμπ είχε υποστεί ισχυρό πλήγμα εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους ζωής στη Μαλαισία και ενός σκανδάλου πολλών δισεκατομμυρίων στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται.



Ο Μαχάτιρ κυβερνούσε τη Μαλαισία επί 22 χρόνια – από το 1981 ως το 2003 οπότε παραιτήθηκε-- και η αναπάντεχη επιστροφή του στην πρωθυπουργία τερματίζει τη μέχρι πρότινος αήττητη ηγεμονία του Barisan Nasional, του συνασπισμού που βρίσκεται στην εξουσία από το 1957, οπότε η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία, και του οποίου ήταν παλαιότερα ο ίδιος επικεφαλής.



«Ναι, ναι, είμαι ακόμη ζωντανός», δήλωσε ο Μαχάτιρ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ διαβεβαίωσε ότι «δεν αποζητούμε εκδίκηση (…) αυτό που θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου», τόνισε ο Μαχάτιρ αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του Νατζίμπ.



Υπό την ηγεσία του Μαχάτιρ η Μαλαισία έγινε μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, όμως υπήρξε ένας αυταρχικός πρωθυπουργός, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε αμφιλεγόμενους νόμους για εξοντώσει τους αντιπάλους του. Μεταξύ τους ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο Άνουαρ Ιμπραχίμ, ο οποίος αποπέμφθηκε αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά και σοδομία, και αργότερα φυλακίστηκε βάσει της δεύτερης κατηγορίας, επειδή ζήτησε να γίνουν οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.



Ο Μαχάτιρ ήταν επίσης μέντορας του Νατζίμπ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 2008



Ο βασιλιάς αναμένεται να υπογράψει σήμερα την επιστολή με την οποία θα ορίζει τον νέο πρωθυπουργό της Μαλαισίας στη διάρκεια τελετής στο παλάτι του στην Κουάλα Λουμπούρ.



