Ινδία: Η χώρα που δεν θέλει να ζει καμία γυναίκα

Βίασαν και έκαψαν 16χρονη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17:21

Η αστυνομία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον κύριο ύποπτο στην υπόθεση ομαδικού βιασμού και δολοφονίας μιας έφηβης.



Ο Ντανού Μπουιγιάν και οι συνεργοί του κατηγορούνται ότι έκαψαν ζωντανή μια 16χρονη την Παρασκευή στο κρατίδιο Τζάρχαντ αφού προηγουμένως την βίασαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκαψαν ζωντανή την έφηβη όταν οι γονείς της προσέφυγαν στο συμβούλιο των δημογερόντων του χωριού για να διαμαρτυρηθούν για τον βιασμό της.



Οι δημογέροντες καταδίκασαν τους δράστες να κάνουν 100 κοιλιακούς και να πληρώσουν ως πρόστιμο 50.000 ρουπίες (περίπου 700 ευρώ).



Οι δράστες εξοργίστηκαν από την ποινή και ξυλοκόπησαν τους γονείς της, ενώ στη συνέχεια την έκαψαν ζωντανή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 15 από τους 18 συνολικά υπόπτους που θέλει να ανακρίνει σχετικά με την υπόθεση και ότι ο Μπουιγιάν συνελήφθη στο σπίτι ενός συγγενούς του όπου κρυβόταν.



Το θύμα και ο φερόμενος δράστης φαίνεται ότι γνωρίζονταν, όπως δήλωσε στο AFP ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Σαμπού Τακούρ.



Το κορίτσι απήχθη από το σπίτι της οικογένειας την Πέμπτη ενώ οι γονείς της είχαν πάει σε έναν γάμο. Οι δράστες την οδήγησαν σε ένα δάσος και την βίασαν.



Τα τοπικά συμβούλια λύνουν συχνά τις διαφορές στην Ινδία, παρακάμπτοντας το δικαστικό σύστημα που είναι αργό και πολύ ακριβό για τις φτωχότερες οικογένειες. Μολονότι οι αποφάσεις τους δεν έχουν νομική ισχύ, η επιρροή τους στις αγροτικές κοινότητες παραμένει σημαντική.



Παρότι η νομοθεσία που αφορά τους βιασμούς στην Ινδία άλλαξε και οι ποινές έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές, την τελευταία περίοδο έχουν καταγγελθεί αλλεπάλληλες σεξουαλικές επιθέσεις

Περίπου 40.000 βιασμοί καταγγέλθηκαν στην Ινδία το 2016 αλλά εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος, αφού πολλά θύματα φοβούνται να αποκαλύψουν τι τους συνέβη.



