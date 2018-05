Η Στόρμι Ντάνιελς προειδοποιεί τον Τραμπ ότι «έρχεται θύελλα» (video)

Εμφανιζόμενη στο αμερικανικό τηλεοπτικό σόου Saturday Night Live

πριν 43'

FILE PHOTO: A combination photo shows Adult film actress Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels speaking in New York City, and U.S. President Donald Trump speaking in Washington, Michigan, U.S. on April 16, 2018 and April 28, 2018 respectively. . REUTERS/Brendan Mcdermid (L) REUTERS/Joshua Roberts (R)/File Photos (File: 2018-04-30T184938Z_2832251_RC16EE046890_RTRMADP_3_USA-TRUMP-DANIELS-LAWSUIT.JPG )

Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, που ισχυρίζεται ότι είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ πολλά χρόνια πριν από την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, εμφανίστηκε στο σόου Saturday Night Live, υποδυόμενη τον εαυτό της σε ένα σύντομο σκετσάκι όπου προειδοποιεί τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο ότι «έρχεται θύελλα», κάνοντας λογοπαίγνιο με το μικρό όνομά της.



Στο σκετς, ο «Τραμπ», ρόλος που ερμηνεύεται από τον Άλεκ Μπόλντουιν, ζητάει από τον δικηγόρο του, τον Μάικλ Κόεν (στον ρόλο ο Μπεν Στίλερ) να τηλεφωνήσει στην Ντάνιελς και να προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος "μια και καλή" στη δικαστική διαμάχη τους.



Η Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, φέρεται ότι προεκλογικά έλαβε 130.000 δολάρια από τον Κόεν για να μην μιλήσει δημοσίως για τη σχέση της με τον Τραμπ. Ο τελευταίος αρνείται ότι υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε σχέση.



Στο σκετσάκι, ο Τραμπ ακούει τη συνομιλία του Κόεν με την Κλίφορντ αλλά πολύ γρήγορα διακόπτει τον δικηγόρο για να μιλήσει απευθείας μαζί της.



«Τι θέλεις για να τελειώσουν όλ' αυτά;» την ρωτάει. «Μια παραίτηση» απαντά η Κλίφορντ. Ο Τραμπ επιμένει: «Έλυσα το πρόβλημα της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, γιατί να μην μπορώ να λύσω κι εμάς;» Η Κλίφορντ του λέει ότι είναι πια πολύ αργά για κάτι τέτοιο και συνεχίζει: «Ξέρω ότι δεν πιστεύεις στην κλιματική αλλαγή, αλλά έρχεται θύελλα»...









