«Βρυγχάται» το ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη

Χιλίαδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09:58

epa06713996 A 2,000 foot long fissure of lava fountains erupts within the Leilani Estates subdivision, sending a huge plume of gas and smoke skyward, on the east rift zone of the Kilauea volcano threatening homes of hundreds, in Hawaii, USA, 05 May 2018. A volcanic eruption occurs within the Leilani Estates subdivision, a neighborhood just outside of Pahoa, the town that was threatened by lava four years ago. EPA/BRUCE OMORI / PARADISE HELICOPTERS (File: 19469420.jpg )

Οι εκρήξεις που συνδέονται με το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εντάθηκαν και λάβα κυλάει σε κατοικημένες περιοχές του Μεγάλου Νησιού, αναγκάζοντας σχεδόν 2.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πολλά από τα οποία έχουν καταστραφεί.



Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι οι σεισμοί και οι εκλύσεις αερίων και λάβας θα συνεχιστούν, ενδεχομένως για αρκετούς μήνες, μετά την ισχυρή δόνηση των 6,9 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί στο νησί από το 1975.



Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε το Σάββατο ότι παρατηρήθηκαν πολλές νέες ρωγμές απ' όπου εκλύεται λάβα στην περιοχή Κτήματα Λεϊλάνι της περιφέρειας Πούνα, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο. Πρόσθεσε όμως ότι δεν παραμένουν όλες ενεργές.



Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα "εντείνεται και αναμένεται να συνεχιστεί". Μια εκπρόσωπός του, η Τζάνετ Μπαμπ, δήλωσε τηλεφωνικά ότι οι εκρήξεις μπορεί να συνεχιστούν "για εβδομάδες ή μήνες". Η δραστηριότητα που παρατηρείται έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της ενεργοποίησης του ηφαιστείου το 1955. Τότε οι εκρήξεις συνεχίζονταν για 88 ημέρες, όμως στην περιοχή κατοικούσαν πολύ λιγότεροι άνθρωποι.



Μολονότι δεν έχουν σχηματιστεί σημαντικές ροές λάβας, η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποίησε για "εξαιρετικά επικίνδυνη ποιότητα του αέρα" λόγω των υψηλών επιπέδων διοξειδίου του θείου στην περιοχή που έχει εκκενωθεί. Το αέριο αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και αναπνευστικά προβλήματα.



Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου και ένα από τα συνολικά πέντε της Χαβάης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι από τους σεισμούς ή τη δραστηριότητα του ηφαιστείου.



Σχόλια αναγνωστών (0) Κόσμος περισσότερες ειδήσεις