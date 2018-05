Στις κάλπες ο Λίβανος μετά από σχεδόν μία δεκαετία

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00, στα 3,7 εκ. εκλογείς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08:16

A man gestures after casting his vote at a polling station during the parliamentary election in Beirut, Lebanon, May 6, 2018. REUTERS

Οι ψηφοφόροι στον Λίβανο καλούνται στις κάλπες για να αναδείξουν τα μέλη του κοινοβουλίου, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, διαδικασία που δεν αναμένεται να φέρει ανατροπές των συσχετισμών πολιτικής δύναμης ή της πολιτικής τάξης, σε μια χώρα με εύθραυστες ισορροπίες.



Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για να υποδεχθούν τους περίπου 3,7 εκατομμύρια εκλογείς, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο λιβανέζικο κοινοβούλιο αναμένεται τις περισσότερες έδρες να συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τα παραδοσιακά κόμματα, ανάμεσα στα οποία φιγουράρει το ισχυρό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, ορκισμένος σύμμαχος της Συρίας και του Ιράν.



Τα τελευταία χρόνια, η χώρα βίωσε πολιτικές κρίσεις κατ' επανάληψη, αποφεύγοντας, συχνά παραλίγο, το ξέσπασμα βίας. Η χώρα βρίσκεται σε νευραλγική γεωγραφική θέση, ανάμεσα στην εμπόλεμη Συρία και το Ισραήλ.



Έως και 30.000 αστυνομικοί και στρατιώτες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας, γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς ο Λίβανος έχει χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια από πολυαίμακτες τρομοκρατικές ενέργειες.



Με το πολιτικό προσωπικό να κατηγορείται συχνά για διαφθορά και νεποτισμό, τα ίδια κόμματα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό εδώ και πολλά χρόνια, και την κυβέρνηση ανίκανη να αναζωογονήσει μια οικονομία με σοβαρά προβλήματα, οι πολίτες δεν περιμένουν καμιά θεαματική αλλαγή.



Η προεκλογική εκστρατεία εκτυλίχθηκε χωρίς να αναφερθούν σοβαρά επεισόδια, με τις αφίσες και τις γιγαντοαφίσες των υποψηφίων –σπανίως γυναικών, παρότι ο αριθμός των 86 γυναικείων υποψηφιοτήτων στις φετινές εκλογές αποτελεί ρεκόρ– να δεσπόζουν σε διαφημιστικές πινακίδες, προσόψεις και πάνω σε ταράτσες κτιρίων.



Παρά τις βαθιές διαφορές και ενίοτε την εχθρότητα ανάμεσά τους, τις περισσότερες φορές οι μείζονες πολιτικές αποφάσεις παίρνονται με συναίνεση ανάμεσα στις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου.



Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η Χεζμπολάχ, η μοναδική παράταξη που δεν κατέθεσε ποτέ τα όπλα μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990), αναμένεται να συνεχίσει να κυριαρχεί στο πολιτικό παιγνίδι, εκτιμούν αναλυτές. Το σιιτικό κίνημα αναμένεται να επωφεληθεί επίσης από τον κατακερματισμό της πολιτικής δύναμης.



«Το νέο κοινοβούλιο δεν θα αποτελέσει πηγή ενόχλησης για τη Χεζμπολάχ. Θα επωφεληθεί από την απουσία ενός μεγάλου συνασπισμού απέναντί της», προεξόφλησε ο Ιμάντ Σαλάμε, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Λιβάνου (LAU) στη Βηρυτό.



Οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στον Λίβανο είχαν διεξαχθεί το 2009. Το κοινοβούλιο έκτοτε παρέτεινε τη θητεία του τρεις φορές, επικαλούμενο κυρίως τους κινδύνους για την ασφάλεια, την απειλή δηλαδή της διάχυσης του συριακού πολέμου.



Οι 597 υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι σε 77 ψηφοδέλτια θα συμμετάσχουν –για πρώτη φορά– σε μια εκλογική αναμέτρηση με το αναλογικό σύστημα.



Όμως η κατανομή των εδρών συνδέεται επίσης με μια περίπλοκη ισορροπία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, ώστε να μη διαταράσσεται η λεπτή ισορροπία μουσουλμάνων-χριστιανών.



Τα 1.880 εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 19:00 και τα αποτελέσματα στις 15 διοικητικές περιφέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα νωρίς αύριο Δευτέρα.

Ο νέος εκλογικός νόμος, που υιοθετήθηκε το 2017, εξώθησε υποψήφιους που προέρχονται από οργανώσεις πολιτών να αποπειραθούν να κερδίσουν έδρες στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η περίπτωση του συνασπισμού «Κουλούνα Ουατάνι» («Είμαστε όλοι η πατρίδα»), ο οποίος καλεί τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν εναντίον των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων.



Ο Λίβανος, ο οποίος έχει υποδεχθεί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη γειτονική Συρία, κάθε άλλο παρά μένει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο.



Η Χεζμπολάχ συμμετέχει σε αυτόν, στο πλευρό του συριακού καθεστώτος. Παρότι το ζήτημα διχάζει τα κόμματα, οι υποψήφιοι απέφυγαν να αναφερθούν κατά την προεκλογική εκστρατεία στο ακανθώδες ζήτημα του στρατιωτικού της βραχίονα ή του οπλοστασίου της.



Ο μεγάλος αντίπαλος της Χεζμπολάχ, ο πρωθυπουργός Σάαντ Χαρίρι, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, αναμένεται να παραμείνει στον θώκο του παρότι το κόμμα του, το Κίνημα για το Μέλλον, κινδυνεύει να απολέσει πολλές έδρες.



Οι νέοι βουλευτές καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά πιεστικά ζητήματα, πολιτικά, κοινωνικά, αλλά και οικονομικά, σε μια χώρα όπου οι διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι σχεδόν καθημερινές εδώ και χρόνια, οι ελλείψεις νερού συχνές, και η κρίση στη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων κρατάει τρία χρόνια.



Ο Λίβανος αναμένεται εξάλλου να αποδυθεί σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα ανοικτά των ακτών του στη Μεσόγειο, με την ελπίδα ότι το μάννα αυτό θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας που ασθμαίνει, με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται στο 150% του ΑΕΠ, δείκτη που είναι ο τρίτος υψηλότερος σε παγκόσμια κλίμακα.



