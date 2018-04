Νικαράγουα: 27 νεκροί σε διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην καταστολή

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για ακόμα μία φορά τη Δευτέρα στους δρόμους στη Νικαράγουα για να καταγγείλουν την πρόσφατη καταστολή του κινήματος κατά της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και της μείωσης των συντάξεων, παρά την ανακοίνωση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα ότι την αποσύρει.



Κρατώντας χιλιάδες λευκές και γαλάζιες σημαίες, στα χρώματα της χώρας, υπάλληλοι, φοιτητές, αγρότες και επιχειρηματίες διαδήλωσαν στους δρόμους της Μανάγκουα με την ευκαιρία της «Πορείας για την ειρήνη και τον διάλογο». Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Εστέλι και η Ματαγκάλπα στα βόρεια.



Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του συνδικάτου εργοδοτών COSEP, το οποίο ωστόσο στηρίζει τον Ορτέγα τα τελευταία 11 χρόνια της προεδρίας του.



«Δολοφόνοι!», φώναξαν οι διαδηλωτές περνώντας μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας, ενώ σε πανό ήταν γραμμένα τα ονόματα κάποιων από τους νεκρούς των πρόσφατων βίαιων επεισοδίων. Συνολικά τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες.



«Δεν θα ξεκινήσουμε κανέναν διάλογο (με την κυβέρνηση) αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι, αν δεν σταματήσει η καταστολή και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για διάλογο», τόνισε ο Μάικλ Χίλι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτοπαραγωγών της Νικαράγουα.



Η έκκληση για διαδηλώσεις παρέμεινε παρά την απόφαση του Ορτέγα την Κυριακή να αποσύρει τη μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης. Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε την αύξηση των εισφορών των εργαζόμενων και των εργοδοτών προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση και από την άλλη τη μείωση κατά 5% των συντάξεων, έπειτα από σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).



Η αντιπρόεδρος της χώρας Ροζάριο Μουρίγιο, σύζυγος του προέδρου, ανακοίνωσε χθες ότι οι διαδηλωτές που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες θα αφεθούν ελεύθεροι, έπειτα από αίτημα του αρχιεπισκόπου της Μανάγκουα Λεοπόλδο Μπρένες «προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση του διαλόγου».



Σύμφωνα με την ίδια, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε την Κυριακή στη διάρκεια βίαιων επεισοδίων. Εξάλλου το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νικαράγουα αναθεώρησε προς τα πάνω τον απολογισμό του στους 26 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένας κάμεραμαν που δέχθηκε μια σφαίρα, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει στον κατάλογο τον νεκρό αστυνομικό.



Το σχέδιο μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε αφορμή την Τετάρτη για το ξέσπασμα μιας φοιτητικής εξέγερσης, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο πληθυσμό.



Χθες το βράδυ μετά τη μεγάλη διαδήλωση στη Μανάγκουα αστυνομικοί επέδραμαν για δεύτερη συνεχή νύκτα στο Πολυτεχνείο της πόλης, επίκεντρο των κινητοποιήσεων, όπου είχαν καταφύγει φοιτητές.



Το γεγονός ότι η οργή των διαδηλωτών επιμένει αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης δυσαρέσκειας του πληθυσμού, η οποία έχει ενισχυθεί εξαιτίας της επιδείνωσης των συνθηκών ζωής και των κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της κυβέρνησης.



Σύμφωνα με τον φοιτητή Κλίφορντ Ραμίρες, δεν υπάρχει επιστροφή: «Δεν μπορούμε πια να δεχθούμε αυτή την κυβέρνηση, διαδηλώνουμε για να φύγει από την εξουσία το ζευγάρι Ορτέγα- Μουρίγιο».



