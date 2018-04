Ερευνες από τις Αρχές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 54'

Τους... «άθλους» ενός 12χρονου ο οποίος ξεκίνησε κλέβοντας την πιστωτική κάρτα των γονιών του από το Σίδνεϊ και έφτασε σε ξενοδοχείο στο Μπαλί, ερευνά η αυστραλιανή αστυνομία.



Συγκεκριμένα οι αρχές στην Αυστραλία ερευνούν το πώς ο ανήλικος κατάφερε να ταξιδέψει μόνος του αεροπορικώς στο Μπαλί και να περάσει τέσσερις ημέρες σε ένα θέρετρο χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα των γονιών του.



Ο μικρός κατέλυσε σε ξενοδοχείο του Μπαλί, νοίκιασε ένα μηχανάκι και ήπιε μπύρα προτού ένας φίλος του ενημερώσει την μητέρα του για ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει ο 12χρονος που τον έδειχνε να παίζει σε μια πισίνα.



Ο μικρός έκανε κράτηση στα αεροπορικά εισιτήρια και στο ξενοδοχείο διαδικτυακά μετά την απόφαση των γονιών του να ματαιώσουν τις διακοπές τους για το νησί της Ινδονησίας, όπως είπε η οικογένεια στο τοπικό δίκτυο Nine.



Ο 12χρονος ταξίδεψε στο Μπαλί μέσω του Περθ όπου επιβιβάστηκε σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar παρουσιάζοντας μόνο το διαβατήριό του και την σχολική του ταυτότητα. Χρησιμοποίησε ένα μηχάνημα για αυτόματη επιβίβαση στον τερματικό του αεροδρομίου του Σίνδεϊ.



Ο ίδιος είπε ότι έκανε check in στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Μπαλί λέγοντας στο προσωπικό ότι περιμένει να έρθει και η αδελφή του.



"Απλώς δεν του αρέσει το 'όχι' και έτσι βρέθηκα με ένα παιδί στην Ινδονησία", είπε σε εκπομπή που προβλήθηκε αργά χθες το βράδυ από το Channel Nine η μητέρα του μικρού Έμμα. Ο ίδιος πάντως είπε ότι αναζητούσε την περιπέτεια.



"Είναι πολύ εύκολο, παραείναι εύκολο. Υπάρχει πρόβλημα στο σύστημά μας", σχολίασε η ίδια κάνοντας έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους στους ανηλίκους από τις αεροπορικές εταιρίες.



Οι αυστραλιανές αρχές δήλωσαν ότι ο μικρός βρέθηκε στο Μπαλί στις 17 Μαρτίου. Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε δηλωθεί αγνοούμενος εννέα ημέρες νωρίτερα όταν έφυγε από το σπίτι του αλλά δεν πήγε ποτέ στο σχολείο του.



Οι γονείς του μετέβησαν αεροπορικώς στο Μπαλί για να επιστρέψουν όλοι μαζί στο σπίτι τους, ενώ οι διακοπές του τούς κόστισαν 6.100 δολάρια, σύμφωνα με το Channel Nine.



Όλες οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους ανήλικους να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, αλλά οι προϋποθέσεις διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι αυστραλιανές αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν σε παιδιά κάτω των πέντε ετών να ταξιδεύουν ασυνόδευτα.



Η Jetstar είπε στο Channel Nine ότι μετά το συμβάν άλλαξε την πολιτική της ώστε να απαγορεύεται σε παιδιά κάτω των 12 να ταξιδεύουν χωρίς την άδεια των γονιών του.