Μακρόν: Δεν πρέπει να δείχνουμε τις αδυναμίες μας στον Πούτιν

"Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να δείχνουμε αδυναμία απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν. Όταν είστε αδύναμοι, το αισθάνεται" ανέφερε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 37'

epa06681874 French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron arrive to attend a ceremony to pay tribute to Xavier Jugele one year after the French police officer was killed during a shooting incident, on the Champs Elysees avenue in Paris, France, April 20, 2018. EPA/BENOIT TESSIER / POOL / MAXPPP OUT (File: 19405879.jpg )

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε "πολύ ισχυρό άνδρα" τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι "δεν θα πρέπει ποτέ να δείχνουμε τις αδυναμίες μας" απέναντί του, σε μια περίοδο που οι εντάσεις στις σχέσεις της Δύσης με τη Μόσχα έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο.



Ο Πούτιν "είναι ένας πολύ ισχυρός άνδρας, ένας ισχυρός πρόεδρος", είπε ο Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε, στα αγγλικά, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε την Κυριακή, παραμονή της επίσημης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο Γάλλος ηγέτης στην Ουάσινγκτον.



"Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να δείχνουμε αδυναμία απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν. Όταν είστε αδύναμοι, το αισθάνεται", πρόσθεσε.



"Είναι ισχυρός και έξυπνος αλλά όχι και αφελής", συνέχισε, κρίνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του έχει "εμμονή με τις παρεμβάσεις στις δημοκρατίες μας". "Παρεμβαίνει παντού, εννοώ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, για να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατίες. Γιατί πιστεύει ότι είναι καλό για τη χώρα του", εξήγησε.



Ο Πούτιν "θέλει μια μεγάλη Ρωσία. Οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για την πολιτική του. Είναι υπερβολικά σκληρός με τις μειονότητες και με τους αντιπάλους του, έχει μια αντίληψη για τη δημοκρατία που δεν ταυτίζεται με τη δική μου", συνέχισε ο Μακρόν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι διατηρεί επαφές μαζί του.



"Τον σέβομαι. Το παραδέχομαι. Είμαι ξεκάθαρος", κατέληξε.



