«Ένα σκίτσο, χρόνια μετά, για έναν άντρα που δεν υπάρχει. Μια απόλυτη απάτη, που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης ψευδών ειδήσεων για χαζούς (Fake News Media for Fools) (αλλά το γνωρίζουν)!»

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

Με αυτό το tweet o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Στόρμι Ντάνιελς, την πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών που ισχυρίζεται ότι είχε σεξουαλική σχέση με μαζί του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παραμείνει σιωπηλός για την υπόθεση αυτή, παρότι είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα ότι δεν γνώριζε για την πληρωμή στην Ντάνιελς.

Η Ντάνιελς, το πραγματικό ονοματεπώνυμο της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον δικηγόρο του Τραμπ Μάικλ Κόεν με επίκεντρο τη συμφωνία ύψους 130.000 δολαρίων προκειμένου εκείνη να μην προβεί σε αποκαλύψεις για τη σεξουαλική σχέση που είχε, όπως υποστηρίζει η ίδια, το 2006 με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την Τρίτη η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε στο τοκ σόου «The View» στο ABC, έδωσε στη δημοσιότητα το σκίτσο ενός άνδρα που καταγγέλλει ότι απείλησε το 2011 την ίδια και τη μικρή κόρη της να μην αποκαλύψει τη σχέση της με τον Τραμπ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ ζητούν αποζημίωση ύψους ένω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ντάνιελς επειδή εκείνη δεν τήρησε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχαν συνάψει.

Ο δικηγόρος της, ο Μάικλ Αβενάτι ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον προσκομίσει πληροφορίες για τον εν λόγω άνδρα, αυξάνοντας σήμερα το ποσό σε 131.000 δολάρια.

Ερωτηθείς να σχολιάσει το tweet του Τραμπ, ο Αβενάτι παρέπεμψε στις δικές του αναρτήσεις που έκανε σήμερα:

«Από την εμπειρία μου, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο σε έναν δικαστικό αγώνα από το να έχεις έναν εντελώς ψυχικά ασταθή, απείθαρχο αντίπαλο, που έχει την τάση να πυροβολεί το πόδι του. Πάντα οδηγεί σε ΜΕΓΑΛΑ προβλήματα…όπως νέους ισχυρισμούς (ήτοι δυσφήμιση)», ανέφερε ο Αβενάτι σε μία από τις αναρτήσεις του.

In my experience, there is nothing better in litigation than having a completely unhinged, undisciplined opponent who is prone to shooting himself in the foot. Always leads to BIGLY problems…like new claims (i.e. defamation). LOL. #xmas #hanukkah #basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 18, 2018