Ροχανί: Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί στους γείτονες του

Όμως θα συνεχίσει να παράγει όπλα σύμφωνα με τον ιρανό πρόεδρο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 5'

epa03814662 Iranian President Hassan Rowhani speaks during a press conference in Tehran, Iran, 06 August 2013. Rowhani said during his first press conference with the domestic and foreign media that 'the way is open for understanding with the US. We are ready to give positive signals if we receive positive signals from Washington'. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH (File: 12983142.jpg )

Το Ιράν δεν έχει «καμία πρόθεση να επιτεθεί» στους γείτονές του, όμως θα συνεχίσει να παράγει «όλα τα όπλα» που χρειάζεται για την άμυνά του, δήλωσε την Τετάρτη ο ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.



«Επιθυμούμε να είμαστε καλοί γείτονες και εσείς να είστε καλοί γείτονες προς εμάς», επεσήμανε ο Ροχανί απευθυνόμενος στις χώρες της Μέσης Ανατολής στη διάρκεια ομιλίας του στην Τεχεράνη με την ευκαιρία της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων.



«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να σας επιτεθούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν «έχει ανάγκη να επιτεθεί» σε κάποια χώρα.



«Είμαστε μια μεγάλη χώρα με τεράστιους πόρους, είμαστε ένα μεγάλο, πολιτισμένο έθνος και στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ή εκατοντάδων ετών το Ιράν δεν επιτέθηκε σε κανέναν γείτονά του στην περιοχή», επεσήμανε ο Ροχανί.



«Λέμε στον κόσμο ότι θα παράγουμε όλα τα όπλα που χρειαζόμαστε», όποια κι αν είναι η άποψη των ξένων χωρών για τα ιρανικά εξοπλιστικά προγράμματα, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος, την ώρα που κάποιες δυτικές χώρες προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στην Τεχεράνη για να περιορίσει το βαλλιστικό της πρόγραμμα.



«Επιθυμούμε φιλικές και αδελφικές σχέσεις με τους γείτονές μας και τους λέμε: τα όπλα μας, οι εξοπλισμοί μας, οι πύραυλοί μας, τα αεροπλάνα μας και τα άρματα μάχη μας δεν είναι στραμμένα εναντίον σας αλλά είναι ένα μέσο αποτροπής», εξήγησε.



«Μόνο η πολιτική διαπραγμάτευση και μια ειρηνική συμπεριφορά θα επιτρέψουν να διευθετηθούν τα προβλήματα της περιοχής», πρόσθεσε ο Ροχανί.



