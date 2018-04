«Η Βρετανία έπραξε το σωστό» υποστηρίζει ο Τζόνσον

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12:15

epa06668152 A handout photo made available by the official Syrian Arab News Agency (SANA) shows Syrian air defense systems during the attacks launched by the US, France and Britain on a number of sites in the surroundings of Damascus, Syria 14 April 2018. Media reports on 14 April 2018 state that USA, Britain and France bombed multiple government targets in Syria in an operation targeting alleged chemical weapons sites. EPA/SANA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Ο βρετανός υπουργός των Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι ο κύριος λόγος για τη συμμετοχή της Βρετανίας στα αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα κατά της Συρίας, ήταν η αποτροπή της χρήσης χημικών όπλων τόσο στην Συρία, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου.



Κατά τον ίδιο, η Βρετανία έπραξε το σωστό, ενώ δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν ο Άσαντ έχει ακόμη στην κατοχή του, χημικά όπλα.



Από την άλλη μεριά, ο Μπόρις Τζόνσον εκτίμησε ότι οι επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο κατά συριακών στόχων δεν θ’ αντιστρέψουν την ροή των εξελίξεων στο συνολικό πρόβλημα της Συρίας, ενώ η βρετανική κυβέρνηση δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η αντίδραση του Άσαντ μετά τους αεροπορικούς και πυραυλικούς βομβαρδισμούς της Δύσης.



Ο βρετανός ΥΠΕΞ δήλωσε πως επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια πρόταση για νέες επιθέσεις κατά της Συρίας, ενώ εάν υπάρξει νέα χρήση χημικών όπλων στην Συρία, τότε, το Λονδίνο θα επανεξετάσει τις επιλογές του.



Ο ίδιος, τόνισε τέλος ότι η Βρετανία θα εξακολουθήσει ν’ ασκεί πιέσεις στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ προκειμένου να προσέλθει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.





