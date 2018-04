Συρία: «Απορροφήσαμε την επίθεση, καταρρίφθηκε το ένα τρίτο των πυραύλων»

«Οι θέσεις που έγιναν στόχοι είχαν εκκενωθεί πριν από μέρες χάρη σε προειδοποίηση εκ μέρους της Ρωσίας»

epa06667831 A missile from the air defenses belonging to the Syrian Arab Air Force attempts to intercept a coalition missile in the skies of Damascus, Syria, 14 April 2018. The US, Britain and France launched airstrikes targeting three sites allegedly related to the Syrian government's chemical weapon capabilities. The strikes come in the wake of an alleged chemical weapons attack in Douma on 07 April. EPA/YOUSSEF BADAWI BEST QUALITY AVAILABLE (File: 19376878.jpg )

Η συριακή κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της «απορρόφησαν» την επίθεση που δέχθηκαν σήμερα από τις ΗΠΑ και οι θέσεις που έγιναν στόχοι είχαν εκκενωθεί πριν από μέρες χάρη σε προειδοποίηση εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στην περιφερειακή συμμαχία που υποστηρίζει τη Δαμασκό.



«Απρροφήσαμε το πλήγμα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Ρόιτερ.



«Είχαμε μια έγκαιρη προειδοποίηση για το πλήγμα από τους Ρώσους ... και όλες οι στρατιωτικές βάσεις είχαν εκκενωθεί πριν από λίγες ημέρες», δήλωσε ο αξιωματούχους. Περίπου 30 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά την επίθεση και το ένα τρίτο απ' αυτούς καταρρίφθηκαν, δήλωσε ακόμη.



«Προβαίνουμε σε εκτίμηση των υλικών ζημιών», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.



Στον πόλεμο που διεξάγεται εδώ και επτά χρόνια στη Συρία, ο σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ υποστηρίζεται από τη Ρωσία, το Ιράν και υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές οργανώσεις στην περιοχή, περιλαμβανομένης της λιβανικής Χεζμπολάχ.

NATO



Το ΝΑΤΟ «υποστηρίζει» τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες.



«Θα μειώσουν την ικανότητα του καθεστώτος να πραγματοποιήσει άλλες επιθέσεις εναντίον του λαού της Συρίας με χημικά όπλα», αναφέρει στην ανακοίνωση αυτή ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.



