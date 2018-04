Στην Τουρκία ο γ.γ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ

Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21:52

epa06663948 NATO Secretary General Jens Stoltenberg and Slovakian Prime Minister Peter Pellegrin (not seen) give a joint press conference at the end of a meeting at alliance headquarters in Brussels, Belgium, 12 April 2018. Reports state that Pellegrin's new government is making NATO orientation of Slovakia a priority. EPA/STEPHANIE LECOCQ (File: 19369179.jpg )

Την Τουρκία θα επισκεφθεί το διάστημα 15-16 Απριλίου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία.



Τη Δευτέρα 16 Απριλίου, ο Στόλτενμπεργκ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αναμένεται να έχει επίσης συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον υπουργό Άμυνας της χώρας Νουρετίν Τσανικλί.



Στις συναντήσεις αυτές, ο γενικός γραμματέας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα συζητήσει το θέμα της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες που θα διεξαχθεί την 11η-12η Ιουλίου του 2018, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.



