Εντός της ημέρας θα συναντηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους συμβούλους του προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με τη Συρία.

«Πολύ σύντομα» θα ληφθούν οι αποφάσεις για στρατιωτική ή μη επιχείρηση σε συριακό έδαφος διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ωστόσο νωρίτερα εμφανίστηκε πιο… αινιγματικός, χωρίς να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Ουδέποτε είπα πότε θα γίνει επίθεση στη Συρία» ανέφερε, σημειώνοντας πως ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της Συρίας «θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα ή όχι τόσο σύντομα».

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018