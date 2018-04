Απολογία με αναπάντητα ερωτηματικά από τον κ. Facebook

Κατά την πρώτη μέρα των ακροάσεων του ενώπιον του Κογκρέσου

Facebook CEO Mark Zuckerberg listens while testifying before a joint Senate Judiciary and Commerce Committees hearing regarding the company’s use and protection of user data, on Capitol Hill in Washington, U.S., April 10, 2018. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY (File: 2018-04-11T015603Z_318255416_RC12A161A200_RTRMADP_3_FACEBOOK-PRIVACY-ZUCKERBERG.JPG )

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ πέρασε την πρώτη από τις δύο ακροάσεις του ενώπιον του Κονγκρέσου αποφεύγοντας να δεσμευθεί για την ανάγκη επιβολής ρυθμιστικού πλαισίου επί του Facebook ή για την αλλαγή στο modus operandi.



Κατά τη διάρκεια της ακρόασης που διήρκεσε πέντε ώρες ο Ζάκερμπεργκ επανέλαβε ότι ζητά συγγνώμη για μία σειρά σκανδάλων που προέκυψαν από τη λειτουργία της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για την έλλειψη προστασίας δεδομένων είτε για την εκμετάλλευση του δικτύου με στόχο τον επηρεασμό των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.



Απέναντι στους 44 γερουσιαστές των Επιτροπών Εμπορίου και Δικαιοσύνης της αμερικανικής Γερουσίας που του ζητούσαν εξηγήσεις για τη διαχείριση της κακής χρήσης, την έλλειψη προστασίας δεδομένων ή την χειραγώγηση για πολιτικούς σκοπούς της πλατφόρμας, ο νεαρός ιδρυτής του Facebook δεν υποχώρησε στις θέσεις του, ενώ άφησε αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα.



Εχοντας αλλάξει το συνηθισμένο του T-shirt με σκούρο κοστούμι και γραβάτα ζήτησε και πάλι προσωπικά συγγνώμη για το ότι δεν κατάλαβε εγκαίρως σε ποιο βαθμό το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακούς σκοπούς. «Ηταν λάθος μου. Λυπάμαι». «Θα πάρει καιρό για να φέρουμε σε πέρας όλες τις αναγκαίες αλλαγές για τον περιορισμό της κακής χρήσης», είπε συνοψίζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση από την εταιρεία του.



Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ απάντησε διεξοδικά στις περισσότερες απαντήσεις, αλλά επανειλημμένως έδειξε και ότι δεν καταλαβαίνει ή χάνει την υπομονή του μπροστά σε γερουσιαστές που έδειχναν να μην κατέχουν τα τεχνικά ζητήματα της συζήτησης.



Δήλωσε ότι το Facebook είναι «ασφαλές» παρά τα σκάνδαλα χειραγώγησης και την εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων όπως στην περίπτωση της Cambridge Analytica. Και εξήγησε σε ποιον βαθμό η καταπολέμηση της πολιτικής χειραγώγησης είναι δύσκολη, αναφερόμενος σε ένα είδος «κούρσας εξοπλισμών» κατά προσώπων στη Ρωσία που η δουλειά τους είναι η εκμετάλλευση των συστημάτων.



Ο 33χρονος δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι η εταιρεία του «συνεργάζεται» με τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ και πρόσθεσε ότι το Ιντερνετ και ειδικότερα το Facebook χρησίμευσε ως πλατφόρμα σε μία τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας που ήρθε από την Ρωσία κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας των αμερικανικών εκλογών το 2016. Ο Ζάκερμπεργκ αναγνώρισε ότι η Facebook άργησε να εντοπίσει την ξένη ανάμειξη στην προεκλογική εκστρατεία και δήλωσε ότι λυπάται πολύ γι΄αυτό.



Χωρίς απαντήσεις

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι αντίθετος με την εφαρμογή κάποιας μορφής ρυθμιστικού πλαισίου επί των ομάδων του Ιντερνετ, όπως το ζήτησαν πολλοί γερουσιαστές, «εάν είναι καλό», έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης των δύο δισεκατομμυρίων χρηστών δεν είναι «μονοπώλιο». Ωστόσο δεν κατάφερε να αναφέρει μία ανταγωνιστική στο Facebook πλατφόρμα.



Πολλοί γερουσιαστές εξέφρασαν «σκεπτικισμό» για τις απαντήσεις του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος απάντησε επανειλημμένως «δεν ξέρω» ενώπιον του πολυπληθούς ακροατηρίου γερουσιαστών και δημοσιογράφων της αίθουσας.



«Κατά τη διάρκεια της ακρόασης... δεχθήκατε πολλές κρίσιμης σημασίας ερωτήσεις, για τις οποίες δεν είχατε απαντήσεις», τού είπε η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις.



Για την ακρίβεια, ο Ζάκερμπεργκ, πολύ κουρασμένος από το συνεχές σφυροκόπημα, δεν μπόρεσε να δώσει μία ικανοποιητική απάντηση για τον λόγο για τον οποίο η Facebook δεν σταμάτησε το 2015 την Cambridge Analytica, δεν ειδοποίησε την ρυθμιστική αρχή εμπορίου, αλλά ούτε και τους χρήστες για την κατάχρηση των δεδομένων τους.



«Θα μπορούσαμε να τους έχουμε διακόψει» το 2015, «κάναμε ένα σφάλμα», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνη την εποχή ήταν βέβαιος ότι το θέμα είχε λήξει όταν η Cambridge Analytica έδωσε τη διαβεβαίωση ότι έσβησε τα δεδομένα. «Δεν θα έπρεπε να έχουμε αρκεσθεί στην απάντησή τους», είπε.



Ο Ζάκερμπεργκ χρειάστηκε να εξηγήσει πολλές φορές τι κάνει η Faceboook με τα δεδομένα που μοιράζονται οι χρήστες στο δίκτυο: «δεν πουλάμε τα δεδομένα στους διαφημιζόμενους», επέμεινε, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι απλώς τους επιτρέπει να «στοχοθετούν» χρήστες χάρη στα δεδομένα που διατηρεί το Facebook.



Για τον Ζάκερμπεργκ, «αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων» και είναι η καρδιά του οικονομικού μοντέλου της Facebook.



Οι γερουσιαστές του έθεσαν επίσης ερωτήσεις για την έλλειψη διαφάνειας στους όρους χρήσης. Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι ειδικότερα του ζήτησε επίμονα εξηγήσεις για το θέμα, ενώ εγκαταλείποντας τον ευγενικό τόνο των συναδέλφων του τού είπε: «η συμφωνία των όρων χρήσης είναι άθλια» και συνέχισε: «δεν θέλω να χρειαστεί να ψηφίσω για την επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου στο Facebook, αλλά μα τον Θεό, θα το κάνω».



«Το ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ απέτυχε να απαντήσει σε πολλές κρίσιμης σημασίας ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ενώπιον της Γερουσίας με αφήνει ανήσυχη σχετικά με το πόσο το Facebook εκτιμά την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια», έγραψε στο Twitter η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις.



Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.



