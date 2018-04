Ρωσία και Συρία απειλεί η Μέι

Αν αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνοι για την τελευταία φερόμενη χημική επίθεση

Το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ και οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, «θα πρέπει να λογοδοτήσουν» αν αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνοι για την τελευταία φερόμενη χημική επίθεση στην ανταρτοκρατούμενη περιοχή της Γούτα (Συρία), προειδοποίησε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.



«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει σθεναρά την καταφυγή στα χημικά υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις και θα πρέπει επειγόντως να προσδιορίσουμε τι συνέβη το Σάββατο», δήλωσε η Μέι έπειτα από συνάντηση στην Κοπεγχάγη με τον Δανό ομόλογό της Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.



«Αν αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνοι, το (συριακό) καθεστώς και οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, θα πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με δηλώσεις διασωστών, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, μια φερόμενη επίθεση με «τοξικά αέρια» προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 48 ανθρώπων το Σάββατο στην Ντούμα, τελευταίο θύλακα υπό τον έλεγχο των ανταρτών κοντά στη Δαμασκό τον οποίο το καθεστώς επιδιώκει να ανακαταλάβει προκειμένου να ολοκληρώσει την ανακατάληψη της ανατολικής Γούτα.



Η συριακή κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της, κυρίως η Ρωσία και το Ιράν, διέψευσαν ότι για την επίθεση ευθύνονται οι κυβερνητικές δυνάμεις.



