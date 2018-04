Μέρκελ - Ορμπαν: Δεν συμφωνούν αλλά θα συνεργαστούν

Αγκάθι οι διαφορετικές πολιτικές στο μεταναστευτικό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16:11

Hungarian Prime Minister Viktor Orban addresses the supporters after the announcement of the partial results of parliamentary election in Budapest, Hungary, April 8, 2018.REUTERS/Leonhard Foeger TPX IMAGES OF THE DAY (File: 2018-04-08T222501Z_833191775_RC18218A7500_RTRMADP_3_HUNGARY-ELECTION-SUPPORTERS-ORBAN.JPG )

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ συνεχάρη τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για την εκλογική του νίκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε πως η καγκελάριος θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνησή του παρά τις διαφορές για τη μετανάστευση.



«Όπως συνηθίζεται έπειτα από εκλογές στην Ευρώπη, η καγκελάριος συνεχάρη με επιστολή τον νικητή των εκλογών, τον πρωθυπουργό Όρμπαν, για την επιτυχία του στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.



«Είναι προφανές ότι υπάρχουν επίσης διαμφισβητούμενα θέματα στη συνεργασία μας, οι διαφορετικές θέσεις στη μεταναστευτική πολιτική έρχονται στον νου», πρόσθεσε ο Ζάιμπερτ.



