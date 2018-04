Ψυχασθενής και χωρίς συνεργό ο δράστης του φονικού στη Γερμανία

Candles and flowers are placed at the site where, on April 7, a man drove a van into a group of people sitting outside a popular restaurant in the old city centre of Muenster, Germany April 8, 2018. Placard reads "Why?".

Ο άνδρας ο οποίος οδήγησε το Μεγαλο Σάββατο ένα βαν πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων που κάθονταν στον εξωτερικό χώρο εστιατορίου στη γερμανική πόλη Μίνστερ ενήργησε μόνος του και φαίνεται πως είχε προβλήματα πνευματικής υγείας δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου.



Ο άνδρας σκότωσε δύο ανθρώπους όταν έριξε το όχημά του πάνω στον κόσμο που καθόταν σε τραπέζια έξω από το εστιατόριο Grosser Kiepenkelrl, δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες στην παλιά πόλη της πανεπιστημιακής πόλης στη δυτική Γερμανία Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.



«Γνωρίζουμε τώρα ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ένας μοναχικός δράστης, ένας Γερμανός», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χέρμπερτ Ρόιλ, υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου βρίσκεται το Μίνστερ.

«Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως το πρόσωπο αυτό είχε (ψυχολογικά) προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί προσεκτικά», είπε αφού απέτισε φόρο τιμής στα θύματα από κοινού με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ και τον πρωθυπουργό του κρατιδίου Άρμιν Λάσκετ.



Δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε διασύνδεση με τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό και ο ύποπτος δεν ήταν πρόσφυγας, είπε ο Ρόιλ.

Η δημόσια εισαγγελέας στο Μίνστερ, Έλκε Αντομάιτ, δήλωσε πως ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ονομάζεται Γενς Ρ., ήταν γνωστός στην αστυνομία για απειλές, φθορές περιουσίας, διαφυγή από τροχαία ατυχήματα και απάτη.



«Όλες οι (νομικές) διαδικασίες (σε βάρος του) είχαν διακοπεί», είπε η Αντομάιτ.

Ο διευθυντής της αστυνομίας του Μίνστερ Χανς-Γιοάκιμ Κούλις δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες σε τέσσερα διαμερίσματα που ανήκαν στον 48χρονο.



«Καταλαβαίνετε πως με τέσσερα διαμερίσματα --δύο στην ανατολική Γερμανία, δύο στο Μίσντερ-- δεν μπορούμε να πούμε τώρα συμπερασματικά πως δεν βρήκαμε τίποτα», είπε.

Ωστόσο οι ερευνητές δεν βρήκαν οποιαδήποτε ένδειξη για πολιτικό κίνητρο στις αρχικές έρευνες των διαμερισμάτων καθώς και αυτοκινήτων και ενός κοντέινερ που ανήκαν στον άνδρα, είπε ο Κούλις.



Η αστυνομία δήλωσε πως εξακολουθεί να ερευνά ενδεχόμενα κίνητρα και ειδικοί ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το σημείο του συμβάντος για να βρουν στοιχεία.

Ο Ζεεχόφερ χαρακτήρισε την επίθεση «δειλό και βάναυσο έγκλημα». Μαζί με τον Λάσκετ και τον Ρόιλ απόθεσαν λουλούδια στο κεντρικό Μίνστερ και τίμησαν τα θύματα της επίθεσης.



«Είχαμε πάλι την εμπειρία ότι… η απόλυτη ασφάλεια δεν είναι δυστυχώς δυνατή», είπε ο Ζεεχόφερ ο οποίος πρόσθεσε πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσει τους πολίτες.



Πηγή που πρόσκειται στην έρευνα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως από το 2015 ο οδηγός του βαν «είχε παράξενη συμπεριφορά στο πλαίσιο της οικογένειάς του που συνδεόταν με μια εμφανή ψυχική ασθένεια».

«Στα τέλη Μαρτίου ανακοίνωσε σε γνωστούς του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προσεχή αυτοκτονία του», πρόσθεσε η πηγή αυτή.



Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό n-tv, ο άνδρας έχει απειλήσει δύο φορές μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων τον πατέρα του, ότι θα τους επιτεθεί με αξίνα.

Δύο άνθρωποι ηλικίας 51 και 65 ετών σκοτώθηκαν και περίπου είκοσι τραυματίστηκαν, από τους οποίους δέκα σοβαρά και ένας που παρέμενε σήμερα σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.



