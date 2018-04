Συμφωνία αποχώρησης των ανταρτών από την Ντούμα

Υπό τον όρο της απελευθέρωσης 3.500 ομήρων και αιχμαλώτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18:07

epa06643568 Soldiers stand near relatives of people allegedly detained by Jaysh al-Islam fighters as they wait during evacuation of fighters and civilians from Douma, in east Damascus, Syria, 03 April 2018. According to reports, the Islamist militia faction Jaysh al-Islam reached an agreement with Russia to evacuate the group's combatants, their families and other civilians from the besieged city of Douma, the last remaining pocket of opposition-held Eastern Ghouta near the capital Damascus. The fighters were evacuated to Jarablus, a town in northern Syria. EPA/YOUSSEF BADAWI (File: 19332874.jpg )

H κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε την Κυριακή του Πάσχα συμφωνία απομάκρυνσης εντός των επόμενων 48 ωρών των μαχητών της Τζάις αλ-Ισλάμ από την Ντούμα, τελευταίο ανταρτοκρατούμενο θύλακα στις πύλες της Δαμασκού, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.



Σύμφωνα με το SANA, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη «επίσημη πηγή», η απομάκρυνση των μαχητών των ανταρτών θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών 48 ωρών.



Η Ντούμα είναι ο τελευταίος τομέας τον οποίο ελέγχουν οι αντάρτες στην τεράστια περιοχή ανατολική Γούτα, που βρίσκεται στα περίχωρα της Δαμασκού και την οποία το καθεστώς ήταν αποφασισμένο να ανακαταλάβει με τη βοήθεια της Μόσχας.



«Συμφωνία επιτεύχθηκε για την έξοδο όλων των τρομοκρατών της Τζάις αλ-Ισλάμ εντός 48 ωρών» προς την Τζαραμπλός, πόλη υπό τον έλεγχο των ανταρτών στην επαρχία Χαλέπι (βόρεια), κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, διευκρίνισε το Sana.



Βάσει της συμφωνίας, οι αντάρτες θα πρέπει επίσης να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους που έχουν συλλάβει.

Ενόψει της αναχώρησης των μαχητών, που αναμένεται να είναι άμεση, «δεκάδες λεωφορεία» έχουν ήδη εισέλθει στην Ντούμα, διευκρινίζει η ίδια πηγή.



Η οργάνωση έχει περισσότερους από 3.500 κρατούμενους και ομήρους στις φυλακές της στην Ντούμα, δήλωσε στο Ρόιτερς ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία. Πέντε κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη μετά την αποχώρηση άλλων μαχητών της Τζάις αλ-Ισλάμ.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, μετέδωσε πως οι αντάρτες της Τζάις αλ-Ισλάμ θα φύγουν από την Ντούμα σε δύο ομάδες τις ερχόμενες ώρες.



