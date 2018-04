Η Βενεζουέλα ανέστειλε όλες τις οικονομικές σχέσεις με τον Παναμά

Για 90 ημέρες από την Παρασκευή

epa06650773 Customers stand in line for reimbursement of their Copa Airlines tickets in Caracas, Venezuela, 06 April 2018. The Venezuelan National Institute of Civil Aeronautics (Inac) announced the suspension of all Copa flights departing and landing in national territory, within 90 days, after the government included the Panamanian airline in a list of companies with felonies. The ban was announced after Panama named Venezuelan President Nicolas Maduro and about 50 other Venezuelan nationals as high-risk for the crimes of financing terrorism and money laundering. EPA/Cristian Hernandez (File: 19346249.jpg )

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέστειλε την Παρασκευή όλες τις οικονομικές σχέσεις με τον Παναμά για 90 ημέρες, εξωθώντας την αεροπορική εταιρεία Copa να ακυρώσει όλες τις πτήσεις της προς και από τη χώρα.



Η αναστολή των οικονομικών συναλλαγών, που επιβλήθηκε με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αφορά 42 εταιρείες του Παναμά και 22 πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Χουάν Κάρλος Βαρέλα.



Η Βενεζουέλα κατηγορεί τον Παναμά ότι πλήττει την οικονομία της επιδιδόμενη σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η κατηγορία ακολούθησε την απόφαση των αρχών του Παναμά να προσθέσουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας στον κατάλογο των προσώπων που κατηγορεί για το ίδιο ποινικό αδίκημα. Οι δύο κυβερνήσεις ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους.



«Η μπολιβαριανή κυβέρνηση απορρίπτει την απαράδεκτη επίθεση της αντιδημοφιλούς και διεφθαρμένης κυβέρνησης του προέδρου Χουάν Κάρλος Βαρέλα», έγραψε ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Τάρεκ Ελ Αϊσάμι στον λογαριασμό του στο Twitter.



Η κίνηση οδήγησε στην ακύρωση των πτήσεων της Copa στη Βενεζουέλα. Ο αερομεταφορέας ήταν ένας από τους λιγοστούς που συνέχιζαν τις πτήσεις προς τη χώρα, η οποία βιώνει βαθιά οικονομική κρίση. Η εταιρεία δεσμεύθηκε να αποζημιώσει τους επιβάτες οι πτήσεις των οποίων ακυρώθηκαν.



