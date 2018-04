Ρώσοι ολιγάρχες ανακρίνονται για εμπλοκή στην προεκλογική εκστρατεία Τράμπ

Ασυνήθιστη κίνηση από τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ

epa06643958 US President Donald J. Trump participates in a news briefing with presidents of Baltic countries at The White House in Washington, DC, USA, 03 April 2018. EPA/Chris Kleponis / POOL (File: 19333292.jpg )

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση ανάκρισης Ρώσων ολιγαρχών που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ προχώρησε η ομάδα έρευνας του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ σύμφωνα με το CNN.



Οι ανακριτές σταμάτησαν τουλάχιστον έναν από αυτούς κι έκαναν έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος του προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά με την διεξαγωγή της έρευνας.



Οι αρχές, σταμάτησαν επίσης έναν δεύτερο Ρώσο ολιγάρχη στην διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης που έκανε στις ΗΠΑ, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν του έγινε έρευνα, σύμφωνα με πηγή που έχει λάβει ενημέρωση για τις εξελίξεις.



Παράλληλα, η ομάδα έρευνας του ειδικού ανακριτή προχώρησε στην κατάρτιση ανεπίσημου εγγράφου εθελούσιας κατάθεσης για έναν τρίτο Ρώσο ολιγάρχη ο οποίος δεν έχει ταξιδέψει πρόσφατα στις ΗΠΑ.



Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ένα κοινό σημείο ενδιαφέροντος για την έρευνα: οι ανακριτές διερευνούν κι ερωτούν για το αν οι Ρώσοι ολιγάρχες έδωσαν παράνομα άμεσα ή έμμεσα δωρεές σε ρευστό χρήμα, τόσο στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και στην προετοιμασία που έγινε για την επίσημη τελετή ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων του, τον Ιανουάριο του 2017.



Το ενδιαφέρον της ομάδας έρευνας του Μάλερ για τους Ρώσους ολιγάρχες, δεν είχε γίνει προηγούμενα γνωστό.



Ωστόσο, διαφαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται δίνοντας έμφαση στο ενδεχόμενο της παράνομης ροής χρημάτων από την Ρωσία στον προεκλογικό αγώνα για τις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, το Νοέμβριο του 2016.



Σε γενικότερο πλαίσιο, ο Μάλερ διερευνά κι αν υπήρξε συνωμοσία μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και Ρώσων επιχειρηματιών και κυβερνητικών αξιωματούχων.



Η προσέγγιση που έγινε στους Ρώσους επιχειρηματίες από την ομάδα ερευνών κατά τις τελευταίες εβδομάδες, υπονοεί ότι οι ανακριτές έχουν στα χέρια τους σχετικά αρχεία ή έγγραφα στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, σύμφωνα με μία πηγή.



Έτσι, στην πρόσφατη χρονική περίοδο έχει ξεκινήσει η προσπάθεια, αναφορικά με το ποιες άλλες πληροφορίες θα μπορούσαν να δοθούν από τους Ρώσους ολιγάρχες που επισκέπτονται τις ΗΠΑ ή κι από όσους θα μπορούσαν να συνεργαστούν εθελοντικά με την ομάδα ερευνών, ακόμη κι αν δεν έχουν βρεθεί πρόσφατα, εντός της αμερικανικής επικράτειας.



Στους υπηκόους ξένων χωρών ισχύει από το πλαίσιο ειδικής νομοθεσίας, απαγόρευση χορηγιών για προεκλογικές εκστρατείες που διεξάγονται εντός των ΗΠΑ.



Οι πηγές δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των Ρώσων ολιγαρχών, ενώ περιέγραψαν με λεπτομέρειες την προσέγγιση που τους έγινε από την ομάδα έρευνας του Μάλερ.



Ένα ουσιαστικό πεδίο της έρευνας διερευνά το ενδεχόμενο να διατέθηκαν χρήματα από τους Ρώσους σε εταιρίες ή δεξαμενές σκέψης που είχαν οργανώσει επιτροπές πολιτικής δράσης, οι οποίες έκαναν δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.



Παράλληλα, ο ειδικός ανακριτής διερευνά το ενδεχόμενο οι Ρώσοι ολιγάρχες να χρησιμοποίησαν Αμερικανούς πολίτες ώστε να μην φανερωθούν οι ίδιοι για την διάθεση χρημάτων τόσο προς την προεκλογική εκστρατεία, όσο και προς το ταμείο που είχε συγκροτηθεί για την τελετή ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων του Τραμπ.



Η προσπάθεια της ομάδας έρευνας να λάβει καταθέσεις από τους Ρώσους ολιγάρχες στα αμερικανικά αεροδρόμια αποτελεί μία άλλη ουσιαστική ένδειξη της επιθετικής τακτικής που έχει υιοθετήσει ο Μάλερ, προκειμένου να φέρει σε πέρας την έρευνα που έχει αναλάβει για την Ρωσία και την επιρροή της, στις προεδρικές εκλογές του 2016.



“Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές έχουν μία ιδιαίτερη συμπάθεια στο στοιχείο του αιφνιδιασμού, το οποίο και μπορούν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να έχουν περισσότερο ενστικτώδεις και συχνά πιο αληθινές αντιδράσεις,” από τα άτομα που θέλουν ν΄ ανακρίνουν, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ Γκόλντμαν, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας σε γραπτό μήνυμά του.



Η ομάδα του Μάλερ χρησιμοποιεί εντάλματα έρευνας προκειμένου να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ σύμφωνα με τον Γκόλντμαν: “το στοιχείο του αιφνιδιασμού είναι καθοριστικής σημασίας στις έρευνες αυτές, καθώς οι ανακριτές δεν επιθυμούν κάποιος να έχει το περιθώριο να σβήσει στοιχεία επικοινωνίας, από το κινητό τηλέφωνό του.”



Τον Ιανουάριο, πράκτορες του FBI σταμάτησαν κι ανέκριναν τον Τζορτζ Νέιντερ, που είναι ειδικός αναλυτής σε θέματα Μέσης Ανατολής, όταν έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον (Washington Dulles International Airport). Οι πράκτορες πραγματοποίησαν ειδικό έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές που είχε ο ίδιος, ενώ του επέδωσαν κλήση, προκειμένου να καταθέσει.



Ο Νέιντερ, ήταν παρών σε μυστικές συναντήσεις που έγιναν την περίοδο μεταβίβασης της προεδρικής εξουσίας μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και στελεχών της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Ο Νέιντερ, σήμερα, συνεργάζεται με την ομάδα έρευνας του Μάλερ.



Ο ίδιος, ήταν στις Σεϊχέλες, όταν ο υποστηρικτής του Τραμπ, Έρικ Πρινς συναντήθηκε με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, εκτελεστικού διευθυντή του κρατικού επενδυτικού ταμείου (Russian Direct Investment Fund). Ο Πρινς από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι έπραξε κάτι παράνομο, δίνοντας κατάθεση στο Κογκρέσο, σχετικά με την συνάντηση αυτή.



Ο Τεντ Μάλοχ, αυτοαποκαλούμενος ανεπίσημος σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, εξέδωσε ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα, γνωστοποιώντας ότι πράκτορες του FBI τον σταμάτησαν στην Βοστόνη κι ενώ επέστρεφε από ταξίδι στο εξωτερικό.



Οι πράκτορες του πήραν το κινητό του τηλέφωνο και του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με την δράση του πολιτευτή των Ρεπουμπλικάνων Ρότζερ Στόουν, αλλά και τα WikiLeaks. Ο Μάλοχ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ειδικού σώματος ενόρκων (grand jury) στις 13 Απριλίου, μετά από σχετικές ενέργειες του Μάλερ.



Μέσα στο 2017, η ομάδα έρευνας έκανε ερωτήσεις σε μερικούς μάρτυρες για το αν είχαν λάβει γνώση σχετικά με Ρώσους που έκαναν δωρεές άμεσα ή έμμεσα στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.



Μία άλλη πηγή δήλωσε ότι οι ανακριτές ρωτούσαν επίσης, για έναν μικρό αριθμό Αμερικανών πολιτών που έχουν γεννηθεί σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και διατηρούν δεσμούς με τις πατρίδες τους. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η έρευνα του Μάλερ, δίνει πλέον έμφαση στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν δωρεές οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά και στο πως γίνεται η ροή χρημάτων εντός του αμερικανικού πολιτικού συστήματος.



Το ABC News ανέφερε τον Σεπτέμβριο, ότι η ομάδα έρευνας του Μάλερ ρωτούσε τους μάρτυρες για την χρονική στιγμή που έγιναν δωρεές από Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι διατηρούν δεσμούς με την Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα είπε στην ομάδα έρευνας, ένα μέλος της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων.



Ο πρόεδρος Τραμπ, είχε συγκεντρώσει το ποσό των 333 εκατομμυρίων δολαρίων για την προεκλογική του εκστρατεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί (Center for Responsive Politics). Η επιτροπή συγκέντρωσης δωρεών για την τελετή ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων του, συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 106,8 εκατομμυρίων δολαρίων.



Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο των προκατόχων του, στην προεδρία των ΗΠΑ. Φορείς και ομάδες πολιτών που παρακολούθησαν τις εξελίξεις στον προεκλογικό αγώνα, έχουν ασκήσει κριτική στην αναφερόμενη επιτροπή για την μη επαρκή δημοσιοποίηση των στοιχείων, αναφορικά με τις δαπάνες της τελετής ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων από τον Τραμπ.



Μία άλλη πιθανή πηγή πληροφοριών για τον Μάλερ είναι ο Ρικ Γκέιτς, πρώην αντιπρόεδρος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, που παραδέχτηκε την ενοχή του για ψευδορκία στο FBI τον Φεβρουάριο, ενώ διώκονταν για σειρά οικονομικών εγκλημάτων διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.



Ο Γκέιτς, συνεργάστηκε στενά με τον Πολ Μάναφορτ πρώην πρόεδρο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ μέσα στο 2016, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της επιτροπής για την τελετή ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων του Τραμπ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψε με τον ειδικό ανακριτή, ο Γκέιτς συνεργάζεται πλήρως με την ομάδα έρευνας, ενώ υποχρεούται ν’ απαντά σε όλες τις ερωτήσεις τους.



Εκπρόσωπος του ειδικού ανακριτή, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις σχετικά με τους Ρώσους ολιγάρχες.



Ο Μάλερ, πέρα από τα ανακριτικά του καθήκοντα έχει και ειδικές εισαγγελικές αρμοδιότητες για την απαγγελία κατηγοριών, υπό την σύμφωνη γνώμη του ειδικού σώματος ενόρκων, που επιβλέπει την πορεία των ερευνών.





