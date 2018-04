Βενεζουέλα: Πέντε συλλήψεις αστυνομικών μετά από πυρκαγιά σε φυλακές

68 άνθρωποι έχασαν τη τη ζωή τους

Πέντε αξιωματικοί της πολιτειακής αστυνομίας συνελήφθηκαν για το ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισαν κατά την εξέγερση δεκάδων κρατουμένων και την πυρκαγιά που ξέσπασε στα κρατητήρια του αρχηγείου της αστυνομίας στην πόλη Βαλένσια, πρωτεύουσα της Πολιτείας Καραμπόμπο που είχε αποτέλεσμα 68 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας.



«Το γραφείο του εισαγγελέα εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για πέντε αξιωματικούς της αστυνομίας του Καραμπόμπο για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι υπεύθυνοι για το τραγικό περαστικό που οδήγησε στο θάνατο 68 πολιτών στα κελιά στα κρατητήρια του τοπικού αρχηγείου της αστυνομίας: ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ», δήλωσε το Σάββατο με ανάρτησή του στο twitter o Τάρεκ Σάαμπ, χρησιμοποιώντας το hashtag #Δικαιοσύνη.



Ο Σάαμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια του τραγικού συμβάντος, το χειρότερο που έχει συμβεί σε φυλακές της Βενεζουέλας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.



Συγγενείς των φυλακισμένων που έχασαν τη ζωή τους και ένας επιζών κρατούμενος δήλωσαν στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι την Τετάρτη το πρωί σημειώθηκε μια ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία στα κρατητήρια στη Βαλένσια.



Μια χήρα ενός κρατουμένου είπε ότι αστυνομικοί περιέλουσαν με βενζίνη την περιοχή, που τροφοδότησε μια φωτιά που πέρασε μέσα από τα μικρά κελιά.



Δεν υπήρχε κάποιο άμεσο σχόλιο της πολιτειακής αστυνομίας του Καραμπόμπο.



Η αντιπολίτευση κατηγορεί για την τραγωδία την ανικανότητα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για την αναμόρφωση των φυλακών της χώρας, όπου κυριαρχεί η ανομία.



«Η κατάσταση στα κέντρα κράτησης και στα αστυνομικά κρατητήρια στη Βενεζουέλα είναι απαράδεκτη!», δήλωσε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Μιγκέλ Πιζάρο.



Πολιτικά στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν επικρίνει την κυβέρνηση για την μακρά σιωπή της για το φονικό συμβάν. Η κυβέρνηση Μαδούρο εξέδωσε μόνο μια ανακοίνωση την Παρασκευή το βράδυ εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της προς τους συγγενείς των θυμάτων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας δεν έχει μιλήσει ακόμη δημοσίως για τα θύματα του περιστατικού.





