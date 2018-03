Βρετανία: Στην πόρτα του σπιτιού του δηλητηριάστηκε ο Σκριπάλ

Ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/03/2018 23:21

Neil Basu, the Metropolitan Police's Assistant Commissioner for Counter Terrorism, gives a briefing on the poisoning of the former Russian intelligence officer Sergei Skripal and his daughter Yulia in Salisbury, outside New Scotland Yard in London, Britain, March 13, 2018. REUTERS/Toby Melville (File: 2018-03-13T142815Z_1868799890_RC18042413F0_RTRMADP_3_BRITAIN-RUSSIA.JPG )

Ο Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια εκτέθηκαν στον νευροπαραλυτικό παράγοντα πιθανώς στην μπροστινή πόρτα της κατοικίας του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα στη Βρετανία, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.



«Σε αυτό το στάδιο των ερευνών μας πιστεύουμε ότι οι Σκριπάλ ήρθαν σε πρώτη επαφή με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα στην μπροστινή πόρτα της κατοικίας τους», δήλωσε ο Ντιν Χέιντον, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. «Συνεπώς θα εστιάσουμε τις έρευνες μας εντός και γύρω της κατοικίας τους».



«Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση του νευροπαραλυτικού παράγοντα ήταν στην εξώπορτα της κατοικίας τους» σημείωσε.



«Η αστυνομία θα εντείνει τις έρευνες στη γειτονιά της κατοικίας» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής παραμένει χαμηλός.



