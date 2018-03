Αντιδράσεις στην Αλβανία για διόδια σε εθνική οδό

Στα 5 ευρώ το αντίτιμο

Από τις 15 Απριλίου οι οδηγοί που ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδρομο Durres-Kukes, γνωστό και ως Εθνική Οδός του Αλβανικού Εθνους θα πρέπει να πληρώνουν για πρώτη φορά διόδια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών και Ενέργειας της Αλβανίας.



Οι τεχνικές δοκιμές που ξεκίνησαν την Κυριακή θα διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες. Μετά το πέρας των δοκιμών κάθε οδηγός που διασχίζει την εθνική οδό θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 5 ευρώ.



Η είδηση προκάλεσε ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος στους κατοίκους της περιοχής, μια από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, αλλά και για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στους τουρίστες από το Κόσοβο οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου όλων των αλλοδαπών που επισκέπτονται την Αλβανία. Η αντιπολίτευση έσπευσε να ανακοινώσει ότι όταν έρθει στην εξουσία, θα άρει το μέτρο αυτό.



Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν προειδοποιήσει ότι θα πραγματοποιήσουν κλιμακούμενες διαμαρτυρίες καθώς, όπως λένε, δεν μπορούν να πληρώνουν 10 ευρώ μόνο για να πάνε στην πρωτεύουσα και να επιστρέψουν στο σπίτι τους.



Επίσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα της εθνικής οδού υποστηρίζουν οτι τα διόδια θα αυξήσουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων τους, ειδικά εξαιτίας του υψηλού φόρου στα φορτηγά και στα ρυμουλκούμενα. Ωστόσο, οι αλβανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση διοδίων είναι απαραίτητη καθώς θα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.



