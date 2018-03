Με αποκαλύψεις απειλεί τον Τραμπ η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS

Η πoρνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς θα μπορούσε να προκαλέσει άλλον έναν πονοκέφαλο στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ισχυρίζεται ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό ενώ εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μελάνια; Ο δικηγόρος της υποσχέθηκε "αποκαλύψεις" στη συνέντευξη που πρόκειται να δώσει η εντολέας του απόψε το βράδυ.



Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που πρόκειται να μεταδώσει τη συνέντευξη στην εκπομπή "60 Minutes" στις 02.00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), δεν έχει επιτρέψει να διαρρεύσει ούτε ένα κόμμα από τα λεγόμενά της, αν και συνήθως δίνει εκ των προτέρων στη δημοσιότητα κάποια αποσπάσματα.



Όμως ο δικηγόρος της Στέφανι Κλίφορντ, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Στόρμι Ντάνιελς, την περασμένη Πέμπτη ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter μια αινιγματική φωτογραφία που δείχνει ένα CD ή DVD μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο. Την συνόδευσε με το εξίσου αινιγματικό ερώτημα: "Αν μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, πόσες λέξεις αξίζει αυτή εδώ;". Ο Μάικλ Αβενάτι άφησε να εννοηθεί ότι απαντήσεις θα δοθούν στη συνέντευξη της πελάτισσάς του.



"Απόψε, δεν είναι το τέλος. Δεν είναι παρά η αρχή", ήταν το μήνυμα που έγραψε σήμερα στο Twitter ο δικηγόρος.



Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση Ντάνιελς απασχολεί περισσότερο από ποτέ τα μίντια, δύο και πλέον μήνες μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal για αυτή τη σχέση και τα 130.000 δολάρια που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ για να μην μιλήσει.



Η Στόρμι Ντάνιελς επιμένει ότι δεν διέρρευσε η ίδια τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στις αρχές Μαρτίου όμως προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποδεσμευτεί από τη συμφωνία "εμπιστευτικότητας" που είχε υπογράψει. Μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post το Σάββατο είπε ότι δεν το κάνει για να πετύχει "την αναγνώριση" αλλά ότι "απλώς θέλει να πει τη δική της αλήθεια και να υπερασπιστεί τον εαυτό της".



Η Ντάνιελς δεν κατηγορεί τον πρόεδρο, όπως έκαναν προεκλογικά άλλες γυναίκες, για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά αμφισβητεί την ηθική του. Το 2006-7, την εποχή που ισχυρίζεται ότι διατηρούσε σχέση μαζί του, ο Τραμπ ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μελάνια και μόλις είχε γίνει πατέρας για πέμπτη φορά αφού ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2006.



Ο πρόεδρος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την 39χρονη ηθοποιό και ότι της κατέβαλε 130.000 δολάρια για να εξαγοράσει τη σιωπή της. Ένας από τους δικηγόρους του ωστόσο, ο Μάικλ Κόεν, παραδέχτηκε ότι έδωσε το ποσό αυτό στην Ντάνιελς, από την προσωπική περιουσία του, χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους.



"Γιατί μιλάς; Ήταν τόσο απαίσιος μαζί σου; (...) Γιατί περίμενες τόσο καιρό; Γιατί είχες σεξουαλική σχέση μαζί του;" ρώτησε σήμερα ένας χρήστης τη Στέφανι Κλίφορντ στο Twitter.



"Απάντησα (στις ερωτήσεις αυτές) στη συνέντευξη αλλά δεν ξέρω φυσικά τι θα προβληθεί", απάντησε εκείνη.



"Ελπίζω ότι θα ακούσει τους σώφρονες ανθρώπους του περιβάλλοντός που θα του πουν ότι αυτή είναι μια μάχη στην οποία δεν θέλει να συμμετέχει. Δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη (...) και αυτό δεν θα αλλάξει την άποψη κανενός" για τον πρόεδρο, σχολίασε στο CNN ο Ρεπουμπλικάνος πρώην γερουσιαστής Ρικ Σαντόρουμ, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας δημόσιας αντίδρασης εκ μέρους του Τραμπ.



Ωστόσο, για τη βουλευτή Νανέτ Μπάραγκαν, του Δημοκρατικού κόμματος, το βασικό θέμα είναι οι απειλές που ισχυρίζεται ότι δέχτηκε η Στόρμι Ντάνιελς. Αν αποδειχθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που την απείλησε "αυτό θα μπορούσε να είναι τεράστιο ζήτημα", εξήγησε.



