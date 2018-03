Ερντογάν: Επόμενος στόχος μετά την Αφρίν η πόλη Ταλ Ριφάατ

Δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος από την Τραπεζούντα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 56'

Turkish President Tayyip Erdogan greets children during a ceremony marking the 103rd anniversary of Battle of Canakkale, also known as the Gallipoli Campaign, in Canakkale, Turkey March 18, 2018. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. (File: 2018-03-18T101022Z_2139465791_RC1B160618B0_RTRMADP_3_MIDEAST-CRISIS-SYRIA-AFRIN-ERDOGAN.JPG )

Η πόλη Ταλ Ριφάατ, περίπου 40 χλμ. βόρεια του Χαλεπίου, είναι ο επόμενος στόχος της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον μιας κουρδικής πολιτοφυλακής στη βόρεια Συρία μετά την κατάληψη της Αφρίν, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



«Αν θέλει ο Θεός, θα φροντίσουμε ώστε αυτή η επιχείρηση να επιτύχει τον σκοπό της καταλαμβάνοντας την Ταλ Ριφάατ σε λίγο καιρό», δήλωσε ο Ερντογάν από την Τραπεζούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.



Στις 18 Μαρτίου οι τουρκικές δυνάμεις με τη βοήθεια Σύρων συμμάχων τους κατέλαβαν τον θύλακα Αφρίν στη βόρεια Συρία, εκδιώκοντας την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) έπειτα από μια επίθεση που είχε ξεκινήσει δύο μήνες νωρίτερα.



Οι YPG χαρακτηρίζονται «τρομοκρατική οργάνωση» από την Άγκυρα αλλά είναι πολύτιμος σύμμαχος του διεθνούς συνασπισμού υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μάχη κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.



Την επομένη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμος να διευρύνει την επίθεση εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής και σε άλλες περιοχές της βόρειας Συρίας.



«Θα συνεχίσουμε την πορεία αυτή έως την πλήρη καταστροφή του διαδρόμου που συνιστούν η Μανμπίτζ, η Άιν αλ-Άραμπ (το Κομπάνι στα αραβικά), η Ταλ Αμπιάντ, η Ρας αλ-Άιν και το Καμισλί», στη βόρεια Συρία, προειδοποίησε ο Ερντογάν.



Η Άγκυρα δεν έκρυψε ποτέ την εχθρότητά της απέναντι στην ντε φάκτο αυτονομία που απέκτησαν οι Κούρδοι της Συρίας σε μεγάλα τμήματα εδάφους στη διάρκεια της σύγκρουσης που μαίνεται στη χώρα από το 2011.





