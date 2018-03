Αφγανιστάν: Το ΙΚ πίσω από την επίθεση σε σιιτικό τέμενος

Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από επίθεση αυτοκτονίας κοντά σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους στον τομέα της υγείας.



Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία ακολούθησε άλλη μια έκρηξη στην Καμπούλ την περασμένη εβδομάδα την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει η οργάνωση και κατά την οποία περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά σε ένα σιιτικό τέμενος καθώς η πόλη γιόρταζε το Νεβρόζ, το ιρανικό Νέο Έτος.



Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας Αμινουλάχ Αμίν δήλωσε πως δύο βομβιστές επιχείρησαν να εισέλθουν στο τέμενος, αλλά εμποδίστηκαν από φρουρούς ασφαλείας που άνοιξαν πυρ εναντίον τους.



«Οι σιίτες αδελφοί μας προσεύχονταν στο τέμενος όταν δύο βομβιστές αυτοκτονίας εισήλθαν στο κτηριακό συγκρότημα. Ευτυχώς, οι βομβιστές αναγνωρίστηκαν από την αφγανική αστυνομία και κατοίκους», είπε.



Ο Αμίν είπε πως ένας από τους βομβιστές πυροβολήθηκε από φρουρούς ασφαλείας ενώ ο δεύτερος πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.



Αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας δήλωσαν πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου, ενώ άλλοι οκτώ έχουν τραυματιστεί, ωστόσο ο τελικός απολογισμός μπορεί να αλλάξει.



Στη Χεράτ, μία από τις πιο πλούσιες πόλεις στο Αφγανιστάν, σημειώνονται κατά καιρούς επεισόδια βίας ωστόσο η πόλη δεν έχει δεχθεί ανάλογο αριθμό επιθέσεων με την πρωτεύουσα Καμπούλ.



Ενώ η σεκταριστική βία στο κυρίως σουνιτικό Αφγανιστάν ήταν σπάνια προηγουμένως, μια σειρά επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, για πολλές από τις οποίες το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη, είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων σιιτών, πολλοί από τους οποίους ήταν μέλη της μειονότητας Χαζάρα.



Το τοπικό παρακλάδι του ΙΚ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Αφγανιστάν πριν από τρία χρόνια. Όπως και στο κύριο προπύργιό του στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, στα σύνορα με το Πακιστάν, μαχητές που δηλώνουν πίστη στην οργάνωση δραστηριοποιούνται στο βόρειο Αφγανιστάν.



Η οργάνωση έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Καμπούλ και σε άλλες πόλεις, αν και πολλοί ειδικοί αμφιβάλλουν αν έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις από μόνη της και πιστεύουν ότι μπορεί να λαμβάνει βοήθεια από άλλες οργανώσεις μαχητών.



Η βία σημειώνεται εν μέσω μιας γενικής επιδείνωσης της κατάστασης της ασφάλειας στο Αφγανιστάν καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν μάχονται εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σκοτώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες αμάχους.



