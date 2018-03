Ισόβια κάθειρξη για το βιασμό και το φόνο 19χρονης φοιτήτριας

Η ακροδεξιά εκμεταλλεύθηκε το έγκλημα για να καταγγείλει την μεταναστευτική πολιτική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 12'

epa05085841 German policemen patrol at the centrail train station of Munich, Germany, 02 January 2016. Police in Munich had cleared two city train stations - including the central station on 31 Decemver night amid New Year's Eve festivities, citing a 'concrete' terror threat with an Islamistic background. An increased police presence continued, despite an announcement from Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann that the alert level had been lifted. EPA/SVEN HOPPE (File: 16109557.jpg )

Ένας αιτών άσυλο ο οποίος δήλωνε Αφγανός καταδικάστηκε στη Γερμανία σε ισόβια κάθειρξη για το βιασμό και φόνο μιας 19χρονης φοιτήτριας, ένα έγκλημα που είχε αποκαλύψει τις δυσλειτουργίες της ευρωπαϊκής συνεργασίας και είχε τροφοδοτήσει τον αντιμεταναστευτικό λόγο στη χώρα.



Δικαστήριο του Φράϊμπουργκ δίκαζε από τον Σεπτέμβριο τον Χουσέιν Χαβαρί για το βιασμό και τον φόνο της Μαρία Λάντενμπούργκερ, μιας φοιτήτριας ιατρικής 19 ετών, τον Οκτώβριο του 2016.



Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στη νεαρή κινούμενος «από παρόρμηση». Η επίθεση σημειώθηκε τη νύκτα την ώρα που το θύμα επέστρεφε από ένα πάρτι και ήταν ιδιαίτερα βίαιη: αφού τη δάγκωσε στο στήθος και στο μάγουλο, ο Χαβαρί προσπάθησε να την στραγγαλίσει. Μόλις έπεσε αναίσθητη, την βίασε επανειλημμένα, προτού την εγκαταλείψει στις όχθες ενός ποταμού όπου και πνίγηκε.



Λίγες εβδομάδες αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τον Χαβαρί, τον οποίο είχε καταγράψει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ενώ ταυτοποιήθηκε και το DNA στον τόπο του εγκλήματος.



Το έγκλημα αυτό είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στη Γερμανία, ένα χρόνο μετά την απόφαση της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ να ανοίξει τα σύνορα της χώρας και να δεχθεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.



Η ακροδεξιά εκμεταλλεύθηκε το έγκλημα αυτό για να καταγγείλει την πολιτική αυτή της Μέρκελ και να προβάλει τον κίνδυνο που αποτελούν για τη Γερμανία οι πρόσφυγες. «Στο εδώλιο βρίσκεται ένας κατηγορούμενος, όχι η μεταναστευτική πολιτική» της Γερμανίας, είχε τονίσει από την αρχή της δίκης ο εισαγγελέας Έκαρτ Μπέργκερ.



Ο Χαβαρί έφτασε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2015, όπου δήλωσε ότι είναι Αφγανός ηλικίας 16 με 17 ετών. Την περίοδο που διέπραξε το έγκλημα δεν είχε ακόμη εξεταστεί το αίτημά του για άσυλο, καθώς οι αρχές δεν είχαν προλάβει εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων.



Στη διάρκεια της δίκης εμπειρογνώμονες εκτίμησαν ότι τελικά η ηλικία του είναι μεταξύ 21 και 29 ετών και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δήλωσε δύο χρόνια μικρότερος για να επωφεληθεί από το καθεστώς του ασυνόδευτου ανήλικου.



Εξάλλου τέθηκε εν αμφιβόλω και η υπηκοότητά του, καθώς ένας αστυνομικός δήλωσε ότι τα δεδομένα στο κινητό του τηλέφωνο υποδεικνύουν ότι κατάγεται από το Ιράν. Έτσι το δικαστήριο κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του στο Ιράν, αν και ο ίδιος ο Χαβαρί είχε δηλώσει ότι τον είχαν σκοτώσει οι Ταλιμπάν.



Η υπόθεση έφερε στο φως και τις ελλείψεις στη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Ο Χαβαρί είχε καταδικαστεί το 2013 σε δεκαετή κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας μιας φοιτήτριας στην Ελλάδα, την οποία είχε ρίξει από έναν γκρεμό στην Κέρκυρα. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους τον Οκτώβριο του 2015 και λίγο αργότερα χάθηκαν τα ίχνη του.



Σχόλια αναγνωστών (0) Κόσμος περισσότερες ειδήσεις