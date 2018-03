Αναβλήθηκε η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον

Ηταν προγραμματισμένη για 19 Μαρτίου και η αναβολή της δεν αιτιολογήθηκε

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu speaks during a press conference with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow, Russia, March 14, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin (File: 2018-03-14T095847Z_200860966_UP1EE3E0RPYLQ_RTRMADP_3_RUSSIA-TURKEY-LAVROV-CAVUSOGLU.JPG )

Αναβάλλεται η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Ουάσινγκτον που ήταν προγραμματισμένη για την 19η Μαρτίου, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.



Η αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου ΥΠΕΞ στην αμερικανική πρωτεύουσα, ακολουθεί την αντικατάσταση του Ρεξ Τίλερσον στο αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών.



Ο εκπρόσωπος, δεν αιτιολόγησε την αναβολή της επίσκεψης. Ο Τσαβούσογλου είχε δηλώσει την Τετάρτη, ότι ελπίζει στην οικοδόμηση καλών σχέσεων με τον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Ο ίδιος, σημείωσε ότι ο νέος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, θα πρέπει να σεβαστεί την Τουρκία μετά την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, για την πολιτική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Συρία, αλλά κι άλλα ζητήματα.





