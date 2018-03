Η πρώην πορνοστάρ πιέζει τον Τραμπ για αποκαλύψεις

Θέλει να σπάσει «τη σιωπή της»

FILE PHOTO: Adult-film actress Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels, poses for pictures at the end of her striptease show in Gossip Gentleman club in Long Island, New York, U.S., February 23, 2018. REUTERS/Eduardo Munoz/File photo (File: 2018-03-07T050748Z_1164710364_RC133079B2E0_RTRMADP_3_USA-TRUMP-DANIELS.JPG )

Ο δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, Μάικλ Κόεν, αδιαφορεί για τη διορία που έχει δώσει έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) η πρώην πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να γίνει δεκτή ή όχι η πρότασή της να επιστρέψει τα 130.000 δολάρια που της δόθηκαν ως αντάλλαγμα για τη «σιωπή» της, προκειμένου εκείνη να μπορέσει να μιλήσει ελεύθερα για τη σχέση της με τον μεγιστάνα, είπε ο δικηγόρος της.



Σε επιστολή της στον Μάικλ Κόεν, η ηθοποιός Στέφανι Κλίφορντ, που χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Στόρμι Ντάνιελς, ανέφερε ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει τα 130.000 δολάρια, τα οποία θα καταθέσει σε λογαριασμό που θα της υποδείξει η πλευρά Τραμπ προκειμένου ν’ απαλλαγεί από το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2016.



Μόλις υπογραφεί νέο συμφωνητικό, σύμφωνα με την επιστολή, η Κλίφορντ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε γραπτό μήνυμα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με τον Τραμπ και πιθανόν έχει στην κατοχή της.



«Την πλήρωσε με 130.000 δολάρια»



Ο Κόεν, ιδιωτικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι πλήρωσε την Κλίφορντ 130.000 δολάρια με δικά του χρήματα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 για τον προεδρικό θώκο. Ο νομικός δεν εξήγησε γιατί έδωσε στην πορνοστάρ αυτά τα χρήματα ή εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ενήμερος.



Ο δικηγόρος της Στέφανι Κλίφορντ, Μάικλ Αβενάτι, επισήμανε ότι ο Κόεν δεν έχει απαντήσει στην πρότασή της.



«Ο πρόεδρος και ο κ. Κόεν αγνόησαν σκόπιμα την πρότασή μας για διακανονισμό, επομένως πασχίζουν να φιμώσουν την Κλίφορντ και να την αποτρέψουν από το να πει στους αμερικανούς πολίτες τι συνέβη» ήταν το tweet που ανάρτησε ο Αβενάτι.



Η Κλίφορντ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, στην περίπτωση που παραβιάσει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας. Η ίδια μαγνητοσκόπησε συνέντευξη με την εκπομπή 60 Minutes του CBS News την περασμένη εβδομάδα η οποία δεν έχει προβληθεί.



Ο Αβενάτι κατέθεσε μήνυση την περασμένη εβδομάδα στο Λος Αντζελες, υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέγραψε ποτέ το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, που ο δικηγόρος του συνέταξε με την πελάτισσά του, καθιστώντας το άκυρο.



