Greenpeace: «Συμπληρώματα διατροφής απειλούν την Ανταρκτική»

Στο στόχαστρο η βιομηχανία αλιείας κριλ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 29'

epa06523383 The Greenpeace Rainbow Warrior ship is seen docked at Manila Bay in Manila, Philippines, 14 February 2018. The ship is in Manila from 14 to 18 February as part of their five month 'Climate Change and People Power' tour of Southeast Asia, where the ship will also sail to Thailand, Malaysia, Indonesia and Singapore. EPA/MARK R. CRISTINO (File: 19103587.jpg )

«Συμπληρώματα διατροφής απειλούν την Ανταρκτική». Αυτό υποστηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace.



Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν την Τρίτη, νέα έρευνα της περιβαλλοντικής οργάνωσης, εξέτασε τις δραστηριότητες της βιομηχανίας αλιείας κριλ ( πρόκειται για ένα μικροσκοπικό είδος γαρίδας) στην Ανταρκτική – την τελευταία πενταετία- αποκαλύπτοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει σε μια από τις πιο παρθένες περιοχές του πλανήτη.



Όπως ανακοινώθηκε, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες βιομηχανικής αλιείας στοχεύουν το κριλ, το οποίο πωλείται ως συμπλήρωμα διατροφής (ιχθυέλαιο) πλούσιο σε Ωμέγα 3, ως ιχθυοτροφή σε υδατοκαλλιέργειες, ακόμη και ως ζωοτροφή για κατοικίδια ζώα.



Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αυτό το είδος αλιείας, στο οποίο, όπως αναφέρεται, συμμετέχει και σκάφος ελληνικών συμφερόντων, επεκτείνεται ταχύτατα στον Ανταρκτικό Ωκεανό απειλώντας την επιβίωση των φαλαινών και των πιγκουίνων.



Το κριλ αποτελεί τη βασική τροφή για μία πληθώρα ζώων όπως φάλαινες, πιγκουίνοι και φώκιες, και η αλιεία του θέτει σε κίνδυνο μία ολόκληρη τροφική αλυσίδα που αποτελεί πυλώνα για το μοναδικής αξίας οικοσύστημα της περιοχής.



Κατά την Greenpeace, η βιομηχανία αλιείας κριλ παρουσιάζεται ως μία από τις καλύτερα διαχειριζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση τα ευρήματα της έκθεσης « Κριλ: ο άγνωστος κόσμος της αλιείας στην Ανταρκτική» αποκαλύπτουν μια διαφορετική εικόνα:



- Την εντατική αλιεία κριλ σε άμεση γειτνίαση με βασικές ζώνες τροφοληψίας της άγριας πανίδας της Ανταρκτικής, προκαλώντας άμεσο ανταγωνισμό με ζώα, όπως οι φάλαινες και οι πιγκουίνοι.



- Τα δεδομένα αυτόματης παρακολούθησης (AIS) καταδεικνύουν ότι τα πλοία έχουν αγκυροβολήσει κοντά σε ειδικά προστατευόμενες περιοχές, παρά τις πιθανές επιπτώσεις στην άγρια φύση και το βυθό.



- Δραστηριότητες που υποδηλώνουν επικίνδυνες αλιευτικές πρακτικές, όπως η μεταφόρτωση των αλιευμάτων σε πλοία - ψυγεία με βαρύ ιστορικό παραβάσεων και χαμηλές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. Παγκοσμίως η μεταφόρτωση έχει συνδεθεί με παραβιάσεις περιβαλλοντικών όρων και καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων, λόγω της έλλειψης διαφάνειας η οποία διέπει τέτοιες δραστηριότητες.



- Τις πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις από διαρροές καυσίμων, πυρκαγιές και προσαράξεις τέτοιων σκαφών στα παρθένα νερά της Ανταρκτικής.



« Η βιομηχανία αλιείας του κριλ στην Ανταρκτική αυτοπροβάλλεται ως βιώσιμη, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο σκοτεινή. Καθώς οι κλιματικές αλλαγές ήδη επηρεάζουν τους πληθυσμούς του κριλ, μηχανότρατες αλιεύουν τη βασική τροφή των φαλαινών, των πιγκουίνων και άλλων ζώων σε μία παρθένα περιοχή, μόνο και μόνο για να πουλήσουν οι εταιρείες συμπληρώματα διατροφής στην άλλη άκρη του πλανήτη”, επισημαίνει η συντονίστρια εκστρατειών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace Άντζελα Λάζου Dean.



Και συμπληρώνει: « Εάν η βιομηχανία θέλει να δείξει ότι λειτουργεί πραγματικά με υπευθυνότητα, πρέπει να απομακρυνθεί οικειοθελώς από αυτήν την περιοχή».



Η Greenpeace καλεί:



· τη βιομηχανία αλιείας του κριλ να σταματήσει αμέσως όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχές που εξετάζονται για προστασία από την Επιτροπή του Ανταρκτικού Ωκεανού.



· τις επιχειρήσεις που αγοράζουν προϊόντα κριλ, να σταματήσουν να προμηθεύονται από σκάφη που συνεχίζουν να αλιεύουν στις ίδιες περιοχές.



Info I



Η έκθεση δημοσιεύεται στο πλαίσιο τρίμηνης αποστολής της Greenpeace στην Ανταρκτική. Στόχος της περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι η έρευνα των άγνωστων υδάτων της περιοχής και η ανάδειξη της ανάγκης για θεσμοθέτηση θαλάσσιων καταφυγίων στην Ανταρκτική.



O αγώνας για την προστασία των θαλασσών ξεκινά από την προστασίας μίας περιοχής συνολικής έκτασης 1,8 εκατομμυρίων τ.χιλ στη θάλασσα Ουέντελ. Η διατήρηση και η αναγέννηση των θαλασσών του κόσμου προϋποθέτει μέχρι το 2030 τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων που θα καλύπτει τουλάχιστον το 30% των ωκεανών του πλανήτη.



Info II



Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κριλ που ζουν σε πολλές θάλασσες του πλανήτη. Στον Ανταρκτικό Ωκεανό το κριλ παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς η θαλάσσια ζωή βασίζεται άμεσα σε αυτό. Το κριλ είναι ένα μικρό καρκινοειδές και μοιάζει σαν μία μικροσκοπική γαρίδα. Ζει σε τεράστιες ομάδες και έχει ορισμένα ιδιαίτερα ταλέντα, όπως την ικανότητα να εκπέμπει φως (βιοφωτισμός) και την αυτόματη έκδυση του κελύφους του στην προσπάθεια να αποφύγει κάποιον θηρευτή.



