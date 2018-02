Φλόριντα: Μαθητές που επέζησαν θα διαδηλώσουν κατά της οπλοκατοχής

Από το μακελειό της περασμένης Τετάρτης

Μαθητές που επέζησαν από το μακελειό σε σχολείο της Φλόριντας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μια διαδήλωση την 24η Μαρτίου στην Ουάσιγκτον με αίτημα την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στην οπλοκατοχή, στον απόηχο της τραγωδίας που αναζωπύρωσε τη διαμάχη για τα όπλα στις ΗΠΑ.



Ο Νίκολας Κρουζ, πρώην μαθητής του Λυκείου Μάρτζορι Στόνμαν Ντάγκλας στο Πάρκλαντ, στο βόρειο Μαϊάμι, άνοιξε πυρ με ημιαυτόματη καραμπίνα την Τετάρτη στους διαδρόμους του σχολικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 17 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους εφήβους. Ηλικίας 19 ετών, του επετράπη να αγοράσει το όπλο που χρησιμοποίησε παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά.



Υπό τον τίτλο «Πορεία για τις ζωές μας», η διαδήλωση της Ουάσιγκτον αναμένεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλες κινητοποιήσεις στη χώρα.



«Δεν θα γίνει εναντίον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή εναντίον των Δημοκρατικών» διαβεβαίωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Κάμερον Κάσκι, ένας μαθητής της πρώτης λυκείου.



«Κάθε πολιτικός και από τα δύο κόμματα που δέχεται χρήματα από την NRA (το λόμπι των όπλων) ευθύνεται για αυτού του είδους τα περιστατικά» υπογράμμισε το αγόρι, καταδικάζοντας το γεγονός ότι «η NRA υπερασπίζεται και προωθεί αυτήν την κουλτούρα των όπλων». Το πανίσχυρο λόμπι αντιτίθενται σε οποιονδήποτε περιορισμό επικαλούμενο τη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται το δικαίωμα της οπλοκατοχής.



Ο στόχος είναι «να δημιουργήσουμε μια νέα κανονικότητα βάσει της οποίας θα θεωρείται ντροπή οι πολιτικοί αξιωματούχοι να αποδέχονται χρήματα από τη NRA», πρόσθεσε ο Κάμερον.



