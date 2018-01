Βρετανία: Θα αυξήσει κατά 44,5 εκατ. στερλίνες την συμβολή της στο Καλαί

Για την ενίσχυση της μεθοριακής ασφάλειας

Η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την Πέμπτη ότι θα αυξήσει κατά 44,5 εκατομμύρια στερλίνες (50,5 εκατομμύρια ευρώ) την οικονομική της συμβολή στο Καλαί και στις γαλλικές ακτές για να ενισχυθεί η μεθοριακή ασφάλεια.



«Τα χρήματα αυτά πρέπει να επενδυθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας στα σύνορα», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται να επισημοποιηθεί με αφορμή την επίσκεψη στη Βρετανία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για μια διμερή σύνοδο κορυφής με την βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι.



«Όπως επενδύουμε για τα σύνορά μας στην υπόλοιπη Βρετανία, είναι φυσιολογικό να κοιτάζουμε διαρκώς αν μπορούμε να ενισχύσουμε τους ελέγχους στη Γαλλία και στο Βέλγιο, για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Βάσει των συμφωνιών του Τουκέ, που ισχύουν από το 2004, ορίζονται τα βρετανικά σύνορα στην γαλλική ακτή, όπου βρετανοί πράκτορες πραγματοποιούν ελέγχους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βρετανία έχει ήδη δαπανήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 113 εκατομμύρια ευρώ) τα τρία τελευταία χρόνια.



Κατά τη διάρκεια μετακίνησής του την Τρίτη στο Καλαί, την πόλη εισόδου στην σήραγγα της Μάγχης, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε προειδοποιήσει ότι το γαλλικό κράτος δεν θα επιτρέψει να ξαναγίνει η "ζούγκλα" του Καλαί, όπου είχαν συγκεντρωθεί έως και 8.000 μετανάστες μέχρι την διάλυσή της το 2016.



Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αναμένεται να υπογραφεί μια «νέα συνθήκη που θα ολοκληρώνει τις συμφωνίες του Τουκέ», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.



Από τους περίπου 2.000 ανήλικους που ανέλαβε υπό την ευθύνη της μετά την διάλυση της "Ζούγκλας" του Καλαί, η Βρετανία, η οποία έχει δεσμευτεί να δέχεται όλα τα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν οικογένεια εκεί και να εξετάζει τους φακέλους των "ευάλωτων" ανηλίκων, δέχθηκε τελικά 769, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών. Η μκο France Terre d’Asile αναφέρει ωστόσο ότι έγιναν δεκτοί 893 ανήλικοι.



Στο Λονδίνο, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης αναγνώρισε ότι οι συμφωνίες του Τουκέ ήταν πολύ "ευεργετικές για τη Βρετανία".



