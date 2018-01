Ιράκ: Πρόσφυγες επιστρέφουν διά της βίας σε μη ασφαλείς περιοχές

Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναγκάζουν αμάχους να επιστρέψουν παρά τη θέλησή τους από καταυλισμούς προσφύγων σε μη ασφαλείς περιοχές στη σουνιτική, κυρίως, επαρχία Άνμπαρ εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο θανάτου από μη εκραγείσες βόμβες και πράξεις αντεκδίκησης, δήλωσαν πρόσφυγες και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες βοήθειας.



Η διαχείριση του θέματος περισσότερων από δύο εκατομμύρια Ιρακινών εκτοπισμένων λόγω του πολέμου εναντίον του Ισλαμικού Κράτους είναι ένα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα του πρωθυπουργού Χάιντερ αλ-Αμπάντι. Ωστόσο επικριτές του λένε πως ενδιαφέρεται περισσότερο να κερδίσει τις εκλογές του Μαΐου παρά να ελαφρύνει τα δεινά των εκτοπισμένων Ιρακινών και να διασφαλίσει την επιστροφή στις εστίες τους με ασφάλεια.



Οι αρχές στέλνουν πίσω ανθρώπους παρά τη θέλησή τους, λένε πρόσφυγες και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες βοήθειας, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στην ώρα τους. Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στον τόπο καταγωγής τους προκειμένου να ψηφίσουν και αν δεν επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι εκλογές μπορεί να καθυστερήσουν.



Ο Αμπάντι απολαμβάνει υψηλά ποσοστά δημοτικότητας μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και επιθυμεί οι εκλογές να διεξαχθούν όπως έχει προβλεφθεί.



Αυτή η στρατηγική ενέχει κινδύνους. Ο Αμπάντι κινδυνεύει να απομακρύνει τους σουνίτες ψηφοφόρους αν οι εκτοπισμένοι σουνίτες φανεί ότι υποφέρουν εξαιτίας της αναγκαστικής επιστροφής τους σε επικίνδυνες περιοχές.



Ο Αμπάντι επιδιώκει μια δεύτερη θητεία στην οποία σχεδιάζει να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να διατηρήσει την εθνική ενότητα απέναντι στις κουρδικές αυτονομιστικές τάσεις. Θα χρειαστεί όλες τις ψήφους που μπορεί να συγκεντρώσει προκειμένου να αντιμετωπίσει υποψήφιους οι οποίοι συνδέονται με υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές.



Εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής δήλωσαν πως στρατιωτικά φορτηγά φθάνουν χωρίς προειδοποίηση στους καταυλισμούς και διοικητές φωνάζουν ονόματα από λίστες δίνοντας στους ανθρώπους μια ώρα για να ετοιμάσουν τα πράγματά τους και να φύγουν.



Σύμφωνα με εργαζόμενους σε υπηρεσίες βοήθειας, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, 2.400 έως 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο διάστημα 21 Νοεμβρίου-2 Ιανουαρίου.

«Αυτές οι επιστροφές δεν γίνονται με ασφάλεια», δήλωσε ένας εργαζόμενος. «Ακόμη κι εκείνοι που δεν αντιστέκονται ανοικτά, στην πραγματικότητα δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να πουν όχι σε μια ομάδα ανθρώπων με όπλα.»



Ιρακινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως ο ισχυρισμός πως ο στρατός αναγκάζει εκτοπισμένους πολίτες να επιστρέψουν παρά τη θέλησή τους είναι υπερβολικός.





